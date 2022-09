Due giornate di Open Day all’Istituto Musicale Verdi di Asti

Con la fine delle vacanze estive e la riapertura delle scuole, riparte anche l’attività del Civico Istituto di Musica “Giuseppe Verdi”, l’istituzione di didattica musicale tuttora in attività più antica del Piemonte, essendo stata fondata nel lontano 1825. Per presentare il suo ricchissimo ventaglio di corsi, venerdì 23 settembre 2022 dalle 15.30 alle 19.30 e sabato 24 dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.30 il “Verdi” aprirà le proprie porte a tutte le persone interessate a imparare uno strumento o la tecnica vocale, che potranno parlare con i responsabili dell’area didattica e con alcuni docenti per trovare la soluzione migliore per soddisfare la propria passione.

Come negli anni precedenti, l’Istituto propone una vastissima gamma di corsi tenuti da docenti di comprovato talento, che spaziano dai grandi strumenti della tradizione classica come il pianoforte, il violino e la tromba a quelli in uso in generi più moderni, come il sassofono, la chitarra e il basso elettrico, la batteria e le percussioni. Chi invece ama il canto, potrà scegliere tra il corso lirico e quello di canto moderno, seguendo i quali gli aspiranti melomani potranno imparare a cantare nel modo più appropriato le arie di Mozart, Verdi e Puccini oppure gli ultimi successi di Laura Pausini e Tiziano Ferro (e – chissà – magari un giorno presentarsi come concorrenti a un talent show!).

Per quanto riguarda l’età degli allievi, il “Verdi” si rivolge a tutti, dai bambini a partire dai tre anni del corso di Musica-Gioco alle sempre più numerose persone adulte che – magari dopo essere andate in pensione – hanno trovato magicamente il tempo da dedicare a una passione che erano stati costretti a rimandare a causa dei pressanti impegni del lavoro e della famiglia.

E per chi non conosce nulla della musica? Nessun problema, perché il “Verdi” è in grado di offrire una formazione completa anche a chi parte da zero, grazie al corso di lettura e ritmica, che renderanno in brevissimo tempo comprensibili quei misteriosi segni riportati sul pentagramma (e chi lo desidera dopo può proseguire con corsi più avanzati come quello di armonia).

Un aspetto di grande rilievo è costituito dal coro di voci bianche, un laboratorio molto divertente riservato ai ragazzi e alle ragazze delle scuole primarie e secondarie di primo grado, che quest’anno avrà una parte di prim piano nell’allestimento dell’opera Eloise del compositore contemporaneo inglese Karl Jenkins: come dire, entrare in un coro giovanile e l’anno successivo vedersi proiettati sul palcoscenico del Teatro Alfieri con i costumi realizzati in esclusiva dalla prestigiosa Accademia

Albertina di Torino, davvero niente male!

Per facilitare gli allievi grandi e piccoli, sempre assillati dai mille impegni del mondo di oggi, il “Verdi” offre la possibilità di scegliere tra orari molto ampi, dal martedì al venerdì dal primo pomeriggio alla sera e anche il sabato mattina.

Per avere ulteriori informazioni in merito, si può telefonare ai numeri 0141/1706904 e 0141/091704 oppure inviare un’email all’indirizzo segreteria.asti@musicidisantapelagia.com.