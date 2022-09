Domenica ritorna la pedalata benefica e di sensibilizzazione promossa da Astro e Il Progetto Vita

E’ in programma domenica 2 ottobre la corsa cicloturistica non competitiva da Asti (Ospedale Cardinal Massaia) a Canelli e ritorno di circa 70 km organizzata dall’Astro in collaborazione con Il Progetto Vita, (ambedue prestano servizio nel reparto Oncologico diretto dal Dott. Marcello Tucci) e la società astigiana Alessandro Ercole iscritta all’ente Acsi.

La manifestazione ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione della provincia astigiana circa le attività svolte dalla ASTRO in DH Oncologico (in particolare il servizio gratuito di trasporto degli ammalati oncologici con il pulmino Amico). L’incasso sarà utilizzato a favore del Servizio Pulmino Amico che si avvale di oltre 150 Volontari e di 4 Fiat Doblò 7 posti (2 ad Asti, 2 a Canelli). Il ritrovo è alle ore 9 all’ospedale Cardinal Massaia. Costo dell’iscrizione 10 euro, gratis per i ragazzi: (iscrizioni e informazioni) presso segreteria Astro 0141.486608) oppure alla partenza.

Il percorso, ormai classico, toccherà i comuni di Isola d’Asti, Costigliole, Calosso (Piana del Salto), Canelli (sosta con rifornimento in piazza Cavour), San Marzano (valle San Giovanni), Agliano Terme, Montegrosso, Vigliano, Isola d’Asti, con ritorno al Massaia verso le 12,30. E’ obbligatorio usare la bicicletta da corsa o MTB e il casco regolamentare. Il percorso prevede due soste per il riordino. Nel ritorno sosta ad Agliano Terme ed arrivo all’Ospedale di Asti verso le 13. Seguirà rinfresco.