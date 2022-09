Domenica, a San Damiano, festa per il 55° anniversario di fondazione dell’AVIS

Si terrà domenica prossima a San Damiano, la Festa per il 55° anniversario della locale sezione AVIS. In programma diversi eventi per tutta la giornata:

Pagamento della TARI

Nel mese di settembre verranno recapitati a tutti i cittadini gli avvisi di pagamento TARI 2022. L’importo dovuto è stato suddiviso in due rate: la prima con scadenza al 30/09/2022 e la seconda con scadenza al 30/11/2022. Per il pagamento in un’unica soluzione la scadenza è stata fissata al 30/09/2022. Nel caso in cui l’avviso di pagamento fosse recapitato oltre la scadenza prevista per la prima rata fissata al 30/09/2022, il pagamento potrà essere effettuato entro 10 giorni dal ricevimento senza addebito di spese e sanzioni.

Qualora si rilevi una differenza significativa sull’avviso di pagamento TARI 2022 rispetto all’anno precedente, le motivazioni possono essere le seguenti: variazioni intervenute in seguito a variazione delle superfici tassate (Mq da dichiarazione o da accertamento) o alla variazione del numero dei componenti del nucleo famigliare, oppure il nuovo “Metodo Tariffario Rifiuti 2 (MTR-2)” approvato con Delibera ARERA n.363/2021, a cui i Comuni si sono obbligatoriamente dovuti adeguare, e valido dal 2022 che pur con una sostanziale continuità di costi ha verificato uno spostamento significativo fra la quota fissa dei costi e quella variabile.

L’effetto di questo spostamento è particolarmente evidente nelle utenze domestiche, le famiglie, per le quali quindi vi è uno spostamento significativo di “peso fiscale” sulle persone che compongono il nucleo familiare (il cui costo è aumentato) e la superficie tassabile degli immobili (il cui costo è diminuito). Per eventuali chiarimenti, si potrà fare riferimento all’Ufficio Tributi al numero 0141/975056 interno 4, nei giorni di: Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato dalle ore 9:30 alle ore 12:30; o via e-mail all’indirizzo: tributi@comune.sandamiano.at.it.

Bollatura uva: gli orari

Due eventi alla biblioteca comunale di San Damiano

Domani, alle 17:30 presso la sala consiliare si terrà la presentazione del libro di poesie di Liliana Da Sieno “Briciole”, in vetrina anche nell’ultima edizione del Salone del libro di Torino. Sabato 17 ( all’interno dell’evento “Sipario “)alle 17, iIn piazzetta Giroldi “Chiacchierata in giallo “con i quattro scrittori piemontesi Fabrizio Borgio ,Alessandro Furlano, Andrea Monticone, Paolo Sernini. Moderatrice sarà Francesca Mogavero di Buendia Books.

C’è anche un nuovo orario di apertura della struttura: