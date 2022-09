Domenica 25 settembre il “Gustawalking” organizzato da “Natura & Salute”

C’è tempo fino a mercoledì 21 per prenotarsi per il “Gustawalking” organizzato dall’associazione sportiva “Natura & Salute” per domenica 25 settembre.

Si tratta di una visita in cantina presso la tenuta Castello del Poggio, partner di Natura&Salute, con sede in Portacomaro stazione, cui seguirà camminata panoramica nell’anfiteatro di vigne con degustazione e pranzo in terrazza a ridosso dei vigneti.

L’appuntamento è alle 10 di domenica 25, quando ci si ritroverà in località Poggio 9 di Portacomaro stazione, sede della tenuta Castello del Poggio, dove la giornata inizierà con una visita nelle cantine.

A seguire si partirà per una camminata panoramica alla portata di tutti di circa 5 chilometri che percorrerà l’intero anfiteatro di vigne: Castello del Poggio, infatti, è la più estesa azienda viticola a corpo unico del Piemonte, impegnata a valorizzare i prestigiosi vitigni autoctoni del Piemonte, come il Barbera, il Dolcetto, il Brachetto, il Moscato d’Asti e il Grignolino, che proprio in quest’area, storicamente considerata la zona “cru” per eccellenza, esprimono le migliori caratteristiche varietali. L’azienda si estende oggi per 120 ettari, di cui 100 formano l’incantevole e spettacolare anfiteatro di filari su cui si svilupperà la camminata panoramica.

Al termine della camminata ci sarà una degustazione di vini con aperitivo e, a seguire, il pranzo sulla terrazza a ridosso del vigneto “I templari”.

Una giornata pensata per concludere in bellezza la prima stagione di attività estiva della neonata associazione sportiva “Natura & Salute”, prima delle nuove proposte per l’autunno/inverno.

Per info su prenotazione e costi si possono contattare i responsabili dell’associazione Fabio 3338912946, Gabriella 3332387218, Laura 3284626703 (mail asdnaturaesalute@gmail.com).