Domenica 2 ottobre apertura eccezionale del castello di Perno all’interno del circuito “Castelli aperti”

Prosegue nel mese di ottobre la rassegna Castelli Aperti che riunisce al suo interno le più affascinanti dimore storiche piemontesi. In provincia di Cuneo, domenica 2 ottobre, apre eccezionalmente con visite guidate il castello di Perno, a Monforte d’Alba.

L’antica dimora storica fu costruita in epoca medievale dalla famiglia Falletti, come fortilizio difensivo, e successivamente trasformato, tra il XVII e il XVIII secolo, in dimora residenziale.

Alla fine degli anni settanta del secolo scorso il castello fu acquistato dalla casa editrice Giulio Einaudi che ne fece la propria sede secondaria, gemella di quella di Via Biancamano a Torino, e residenza di lavoro per i propri scrittori (tra i quali Primo Levi, cui è stata recentemente dedicata la piazzetta sotto le mura a Perno).

Dal 2012 il Castello è proprietà di Gregorio Gitti, ordinario di diritto civile dell’Università di Milano e avvocato. Il progetto della famiglia Gitti fin dall’inizio è stato duplice: recuperare il Castello di Perno alla sua storia, sia a quella più recente di casa per la cultura sia a quella più antica della coltivazione della vite e della vinificazione delle uve di proprietà.

Le visite guidate saranno nel pomeriggio con partenza alle ore 15, 16 e 17. Il costo del biglietto intero è di € 8. Gratuito per disabili con accompagnatore e bambini con età inferiore agli 8 anni

Prenotazioni su https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-di-perno.html

Info: 339 2629368