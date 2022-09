Domani, in occasione delle Sagre, l’ASL organizza un’iniziativa di prevenzione contro gli incidenti stradali

Domani, sabato 10 settembre, al Festival delle Sagre parteciperanno anche gli operatori dell’Asl AT, con un’iniziativa di prevenzione contro gli incidenti stradali. Dalle ore 19 in avanti la postazione, gestita dal Servizio Dipendenze, distribuirà volantini di sensibilizzazione sui rischi dell’eccesso di alcol, in particolare quando si guida: basta superare il tasso alcolemico di 0,5 grammi per litro per subire un’alterazione delle capacità di reazione, mettere a rischio se stessi e gli altri ed essere fuori legge.

Il messaggio dell’iniziativa – Facciamo le persone “perBERE” – non è evitare l’alcol, ma bere responsabilmente e scongiurare comportamenti incivili, molesti o pericolosi per il prossimo.

Al banchetto, in piazza Alfieri angolo piazza Libertà, sul lato del Palazzo della Provincia, ci sarà anche un etilometro. Sarà infatti possibile eseguire un test, con l’aiuto degli operatori dell’Asl, per misurare il tasso alcolemico prima di mettersi al volante e rendersi quindi conto di eventuali rischi.