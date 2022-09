Dallo scuolabus ai defibrillatori: le attività a sostegno dei comuni dell’Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida

Sono diversi i sostegni dell’Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida nei confronti dei propri comuni per poter garantire i servizi ai propri cittadini.

Scuolabus

Alla ripresa dell’anno scolastico, come ogni anno, si ripresenta il problema legato al trasporto scolastico degli alunni della scuola dell’obbligo.

Per i piccoli paesi dell’Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida l’Unione mette a disposizione dei Comuni due mezzi scuolabus immatricolati nel 2018, tramite comodato d’uso gratuito, facendosi carico anche di numerose spese quali il pagamento della tassa automobilistica (bollo), assicurazione, manutenzioni straordinarie concordate dovute a difetti originari del mezzo e non all’utilizzo in modo improprio.

I Comuni coinvolti dal comodato sono invece tenuti a sostenere le spese di personale, carburante, manutenzioni ordinarie e revisione annuale, nel periodo di utilizzo del mezzo a disposizione si faranno carico della verifica: dei livelli quali liquido di raffreddamento, carburante, liquido batteria e altri, controllo pressione delle gomme, pulizia e lavaggio del mezzo, con riconsegna a fine periodo di utilizzo in perfette condizioni generali di funzionamento e con pieno del serbatoio carburante. I Comuni interessati sono: Castel Boglione, che sostiene il servizio per il bacino d’utenza che fa capo alla scuola presente nel proprio Comune e Loazzolo capofila, che eserciterà il servizio con i Comuni di Cessole e Vesime.

Pannelli plexiglass monumenti

Con la consegna in ogni Comune, è terminato il progetto per la realizzazione di nuovi pannelli in plexiglass per i monumenti presenti sul territorio dell’Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida, in sostituzione a quelli attuali usurati dagli agenti atmosferici, a breve saranno sostituiti dal personale dei Comuni nelle apposite paline informative. Sarà così possibile documentarsi sull’opera architettonica che si può visitare con indicazioni sull’epoca di costruzione e sullo stile del manufatto.

Piastre defibrillatori

Sul finire del 2019 la Giunta dell’Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida definiva la volontà di procedere all’acquisto di 12 defibrillatori, comprensivi della dotazione prevista e degli elettrodi pediatrici da assegnare ai Comuni dell’Unione che hanno manifestato interesse.

I defibrillatori e gli accessori sono stati distribuiti e in seguito sono state anche acquistate le teche termiche per i Comuni che necessitavano di una collocazione in esterno delle strumentazioni. Sono stati posizionati nelle palestre, negli ambulatori, presso i campi sportivi e da calcio e nei luoghi di maggiore frequenza e facile accesso dei nostri Comuni. In questi giorni si è provveduto alla sostituzione delle piastre ormai scadute, per adulti e pediatriche, nello specifico n° 12 piastre per adulti e n° 12 pediatriche, nonostante diverse difficoltà nel reperimento dei dispositivi, quest’ultimi sono stati consegnati ai Comuni di: Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Montabone, Olmo Gentile, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Vesime.