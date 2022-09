Dalla caccia al tartufo alla prova dello sci d’erba: tutti gli appuntamenti dell’ultimo week end del Settembre Sandamianese

Si chiude il settembre sandamianese con l’ultimo fine settimana di eventi a San Damiano d’Asti.

Si parte venerdì sera, 23 settembre, con l’evento promosso dall’Associazione Tartufai Sandamianesi “Trees and Truffles” in occasione dell’apertura della stagione tartufigena: ritrovo in piazza Libertà alle 20,45 e poi partenza per la tartufaia didattica di San Giulio alla ricerca del pregiato tartufo bianco, un’iniziativa che coinvolge anche le scuole.

E’ il primo di una serie di appuntamento promossi dall’associazione sandamianese legati alla “Caccia al tartufo” come da programma che si può trovare nelle locandine sotto.

Sabato pomeriggio, 24 settembre, alle 17 in sala consigliare il convegno organizzato dal Cif (Centro Italiano Femminile) in collaborazioen con la Città di San Damiano d’Asti e il Consultorio familiare “Francesco Baggio” sul tema “I bambini e la TV: come non farsi usare e Rischi e opportunità delle nuove tecnologie.”

Le relatrici sono la dott.ssa Silva Alessandria psicopedagogista, l’avvocato Claudia Ballario, e la dottoressa Cistina Nigra.

Domenica 25 settembre doppio appuntamento con la messa patronale dei Santi Cosma e Damiano alle ore 10 a cui seguirà l’esibizione degli sbandieratori.

Sempre domenica mattina è in programma la Festa dell’Aeronautico con l’assemblea alle 9,30, a seguire presso la parrocchia di San Vincenzo alle 11,15 verrà celebrata la Santa Messa in ricordo dei caduti, a cui seguirà la cerimonia dell’alzabandiera e della deposizione dei fiori al monumento, come da programma sotto.

Per tutta la giornata di domenica 25 settembre, infine, sarà possibile provare lo sci d’erba grazie all’iniziativa promossa dal Gruppo Sci San Damiano in collaborazione con K2 e tecnici Fisi.

Per il programma completo ecco la locandina: