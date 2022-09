Da Vitamin Store ad Asti alta qualità e prezzi fissi, più bassi anche del web!

In un periodo in cui tutto è più caro, da Vitamin Store, ad Asti, si va controcorrente.

I prezzi dei prodotti di altissima qualità sono rimasti invariati: per la prima volta il risparmio è in negozio e non online.

Si tratta di un grande impegno preso dal Vitamin Store di Asti per andare incontro alle esigenze dei propri clienti: solo da Nicolas Perrino, in corso Savona 143, troverete prodotti come, ad esempio, le migliori proteine di altissima qualità che costano meno di qualsiasi sito online!

“E’ la prima volta che in negozio i prezzi sono più competitivi del web, di qualsiasi sito. – sottolinea Nicolas, pronto ad accogliere i clienti con la sua naturale gentilezza e cordialità – Si tratta di un momento epocale perché non è mai capitato che nel nostro negozio i prezzi fossero più vantaggiosi che su internet, ma abbiamo sposato una politica rivolta al non aumentare i prezzi dei nostri prodotti per andare incontro al cliente.”

Lo sforzo non è indifferente, visto l’aumento sconsiderato dei costi dell’energia e, dunque, di rincari generali che ricadono sui prezzi finali dei prodotti che il consumatore si trova ad acquistare, ma questo non succede da Vitamin Store ad Asti. “Vogliamo venire incontro ai clienti in un momento di difficoltà per tutti – commenta la sua scelta Nicolas – proprio perché capiamo che a causa dei rincari generali, che abbiamo subito ovviamente anche noi, a rimetterci sono sempre i consumatori finali. Noi vogliamo aiutarli con la scelta di tenere i prezzi fissi e vi invitiamo ad approfittarne.”

Una decisione controcorrente per lo storico negozio astigiano, punto di riferimento per gli sportivi, a cui Nicolas rivolge un messaggio con una promessa speciale: “Cerchiamo di darci una mano reciprocamente e, se accorrerete sempre numerosi, i prezzi non li aumenterò mai!”

Alcuni esempi. Su macro prodotti come le proteine, l’eccellenza e la qualità del Whey ISO zero la trovate a 39,90 euro, un prezzo estremamente più conveniente di tutto quello che si può trovare online. La Whey ISO zero è una delle migliori proteine in circolazione, formulata per garantire allo sportivo il massimo della qualità, con un’assimilazione veloce e la giusta cremosità, un alleato perfetto per prendersi cura dei muscoli.

Chi vuole intervenire sul controllo dei grassi trova la “Promozione Dimagrimento” con l’abbinata di Carnitina liquida + Termogenico Fast + Fast Burner a soli 64,90 euro, un prezzo mai visto prima.

E ancora, è attiva anche la “Promozione Massa” con 1 kg di proteine + 150 grammi di Creatina + 250 compresse di aminoacidi ramificati a soli 69,90 euro. Questi sono solo alcuni esempi delle promo in corso, per scoprirle tutte conviene andare in negozio dove potrete trovare quello che fa al caso vostro, per prendersi cura del proprio benessere. Bisogna affrettarsi però, perché queste promozioni sono valide fino all’8 ottobre, salvo esaurimento scorte.

Fare sport fa bene, farlo con i giusti integratori è importantissimo. Farlo risparmiando, poi, è ancora meglio. E il risparmio è nel negozio, il risparmio è da Vitamin Store ad Asti, in corso Savona 143. Tel 393 5906967.