Da tutt’Italia ad Asti per il Nordic Walking Festival tra i fossili

Non meno di 250 camminatori saranno ad Asti, il 1° e 2 ottobre, per l’International Nordic Walking Festival.

Alla quindicesima edizione, il raduno si fermerà nella terra dei fossili e percorrerà i sentieri di Valleandona e Valle Botto che tanto hanno da raccontare sulla paleontologia: qui il Mare Padano ha lasciato affioramenti di conchiglie, visibili ancora oggi nella Riserva Naturale, e due mastodonti fossili completi, testimonianza del Villafranchiano, sono stati ritrovati nel 1881.

I primi arrivi dei camminatori in città sono previsti per venerdì 30 settembre. Ad accoglierli l’Associazione Nordic Walking Asti che ha curato l’organizzazione del festival: “Abbiamo avuto adesioni – indica soddisfatto il presidente Dino Fantato – un po’ da tutt’Italia e non si escludono arrivi dell’ultima ora dall’estero: fino all’ultimo il quadro delle presenze è destinato ad aggiornarsi”.

Il raduno si aprirà alle 8 di sabato: dopo le registrazioni al Circolo Way-Assauto si avrà il trasferimento al parcheggio della balena di Valleandona dove prenderà avvio la camminata di circa dieci km (è comunque stato previsto un percorso più breve) che avrà come richiamo la visita al suggestivo affioramento fossilifero di Valle Botto racchiuso nel bosco. Condurranno la camminata le guide del Parco Paleontologico Astigiano, Alessandra Fassio e Federico Imbriano, affiancate dalle istruttrici di Nordic Walking Asti.

Si camminerà sui sentieri che il Distretto Paleontologico dell’Astigiano e del Monferrato, in collaborazione con il Comune di Cinaglio, doterà presto della segnaletica che certifica il Nordic Walking Park (25 km di camminamenti tra Valleandona, Valle Botto e Valle Grande).

Non mancherà, al termine dell’escursione, una degustazione di prodotti tipici locali in un’azienda della zona. “Abbiamo un territorio che racchiude storia e tradizione e che guarda al futuro valorizzando progetti rispettosi della natura e dell’ambiente – ricorda Gianluca Forno, presidente del Distretto Paleontologico – L’auspicio è che il Nordic Walking Festival costituisca solo il primo degli appuntamenti tra i fossili organizzati per gli appassionati della camminata nordica: nell’Astigiano c’è tanto da scoprire”.

Nel pomeriggio di sabato, al gazebo di Nordic Walking Asti che funzionerà dalle 15 alle 20 in piazza Statuto, sarà possibile aderire alle visite culturali alla città e al Museo Paleontologico, dove è in corso la mostra “Balene preistoriche”. La camminata della domenica sarà invece dedicata a Portacomaro con un itinerario tra vigneti e noccioleti.

Per partecipare al festival, che vanta il logo della Scuola Italiana Nordic Walking ed è patrocinato dal Comune di Asti, è necessario essere iscritti a Nordic Walking Asti. Ulteriori info: 3888387528.