“Da Sydney ai Vigneti Brichet”: Luciano Villata torna dall’Australia per festeggiare i suoi 91 anni

Domani, domenica 25 settembre, dalle 13,00 alle 16,00, nell’Emporio del Gusto dei Vigneti Brichet a Repergo di Isola d’Asti si terrà l’evento: “Da Sydney ai Vigneti Brichet, il viaggio di Luciano Villata.

Il Sig. Luciano Villata, astigiano di nascita, partito per l’Australia nell’agosto 1949 è ritornato per festeggiare i suoi 91 anni con parenti e amici.

Di seguito la storia di Luciano, raccontata da lui stesso in prima persona:

Nato a gennaio del 1931 a Quarto d’Asti, in Australia (Sydney) dall’agosto del 1949.

Frequenti ritorni in Italia, viaggi, curiosità di conoscere altri luoghi, ma con la ferma volontà di non dimenticare mai le mie origini astigiane…

Ritornare sulle vicende passate mi permette di esplorare momenti che credevo dimenticati.

Benché io abbia trascorso qui a Sydney ben 72 anni dei miei quasi 90, sono rimasto astigiano nel cuore. E se penso al Paradiso, lo vedo nelle mie colline.

Si, mi ricordo. Mi ricordo quando portavo al pascolo le mucche di mio nonno a Quarto. Mi ricordo quel lontano 1949, quando lasciai piangendo i miei familiari e dissi “Venite presto anche voi.”

Mi ricordo: avevo una piccola valigia con pochi indumenti e la stoffa per farmi fare un vestito che mia mamma aveva messo da parte… si, mi ricordo.

Avevo diciotto anni e sette mesi, mi ricordo la grande speranza di voler progredire, di avere successo come emigrante astigiano, per me e per la mia famiglia..

Si, mi ricordo.

I saluti con i fazzoletti al porto di Genova, prima dell’imbarco sulla nave Caboto, poco più che un barcone. Partiti il 7 luglio 1949, arrivati a Sydney l’11 agosto.

E prima, ad Asti, alla stazione del treno, tutti gli amici miei e di Piero, che partiva con me. Una ventina. Eravamo sempre insieme, affiatati, capaci di divertirci senza spendere una lira. Avevamo cominciato ad andare per balere, ballavamo con le belle ragazze astigiane. Per fare il bagno d’estate ci accontentavamo del torrente Versa, neppure il Tanaro.

Mio padre aveva fatto l’emigrante per 12 anni, era poi tornato alla fonderia Ercole di Asti, a lavorare come fabbro.

Mia mamma e mia sorella Rita avevano deciso di aprire un piccolo negozio di merceria in corso Alfieri: vendevano aghi, bottoni, filo per cucire, lana. Le clienti chiedevano sempre lo sconto. Un’idea brillante… per morire di fame. Io potevo andare a lavorare alla Way Assauto, o in qalche altra fabbrica, ma avevo preferito fare qualcosa di più dignitoso, apprendista argentiere o’cesellatore, al laboratorio Foglino in località San Pietro. Guadagnavo… quanto mia madre a vendere bottoni. C’era sempre la fame, o quasi. Stufo di dover tirare la cinghia, dietro suggerimento di mio padre, ho deciso con Piero di partire per l’Australia. Non era mica facile, si richiedeva una documentazione molto complicata…

Finalmente l’imbarco.

Pensavarno a una specie di crociera, invece… un camerone da ottanta persone, letti uno sopra l’altro. I pasti erano serviti su una tavola lunghissima, il cameriere a un’estremità del tavolo “lanciava” i piatti e tu dovevi essere pronto ad arraffarne uno mentre ti passava davanti. Ròba da mat, roba da matti, altro che crociera…. Tutte le volte che io e Piero siamo tornati in Italia, abbiamo ricordato sempre quei piatti della nave, e intanto ci gustavamo un bel pranzo alla piemontese, con la bagna cauda, tajarin e i bolliti misti con il bagnet verd, il tutto annaffiato di barbera o grignolino.

All’arrivo a Sydney, troviamo ad aspettarci al molo (dove ora c’è la famosa casa dell’Opera) gli zii che erano arrivati prima, con un gruppo di altri piemontesi. Io resto con gli zii a lavorare nella cucina del loro ristorante, a pelare le patate e lavare i piatti. Dopo poco tempo, gli zii vendono il ristorante e tornano in Italia. Sempre in compagnia di Piero, cominciamo a conoscere la città e restiamo incantati davanti alle scale mobili dei magazzini. Pensiamo per un attimo di fare un grande business portando ad Asti l’idea delle scale mobili. Ma restiamo dove siamo. Io trovo lavoro alla tipografia Penfold e mi trovo molto bene: sono gentili, c’e un bel rapporto tra gli operai e i capi, tutti si danno da fare per insegnarmi l’inglese. Mi hanno anche insegnato a bere la birra. Una sera mi hanno riportato a casa bell’e cioch, ubriaco fradicio, ma da allora sono diventato un gran bevitore di birra… senza dimenticare il vino. Forse per questo i miei nipoti che hanno studiato mi chiamano “dio Bacco”. Finito il lavoro alla tipografia andavo al ristorante Princess, gestito da un astigiano, a lavare i piatti, per guadagnarmi un po’ di soldi in più.

Intanto era arrivato per fare fortuna anche Baldo Balladore, un altro astigiano, frequentatore del bar Cocchi in piazza Alfieri, dove trascorreva gran parte della giornata, seduto al tavolino, attento a tutto quello che gli passava davanti, soprattutto le belle ragazze astigiane! Balladore resto poco, forse aveva troppa nostalgia della sua Asti, ma con i soldi guadagnati riuscì a comperarsi una Vespa, arrivata da poco in Australia, una assoluta novità.

Io avevo già messo da parte un piccolo gruzzolo e comperai, anch’io una Vespa, con la quale, nel poco tempo libero, giravo per Sydney e andavo a vedere le bellissime spiagge. Ero guardato con stupore e forse con un po’ di invidia.

Devo dire che gli Australiani avevano una grande ammirazione per gli italiani – noi astigiani in particolare! – ci consideravano dei pionieri e apprezzavano molto le nostre capacità e la nostra tenacia di lavoratori.

Tanti palazzi importanti portano la nostra firma, il parlamento di Canberra, il tunnel sotto la baia di Sydney… L’elenco e interminabile.

Intanto erano arrivati mia sorella con il marito e i miei genitori. Tutti contenti, ma non mia madre che avrebbe voluto ritornare subito ad Asti. Trovammo un alloggio con un negozio di frutta e verdura, in pessimo stato. C’era da piangere… ma ci rimboccammo le maniche per rimettere tutto a posto. L’avventura del negozio dura poco. Lo vendemmo, e io andai a lavorare con mio padre in una falegnameria che produceva mobili. Tant’è, però, avevo in mente di fare qualcosa di mio.

Era il 1952, io avevo ventun’anni. Conobbi Aldo Breda, che era un esperto falegname e decidemmo di metterci in proprio. Acquistammo un terreno a 25 km da Sydney, praticamente nel bosco, perchè era conveniente, ancora una volta ci rimboccammo le maniche, si trattava di disboscare e spianare, per costruire un capannone. Molti amici astigiani venivano nel poco tempo libero ad aiutarci. In questo stesso periodo conobbi un imprenditore australiano, Mr. Stanley Catts, un vero businessman. La mia fortuna: lui aveva bisogno di giovani disposti a lavorare nei suoi cantieri la sera o nel weekend, io non mi tiravo mai indietro… Intanto, Mr. Catts mi aiutava, anche con denaro, a costruire il capannone. Quando tutto fu finito, non volle assolutamente che gli fosse restituito denaro – e non era poco – che aveva investito per

me. Mi disse semplicemente: «Un giorno anche tu potrai fare lo stesso per altri». Un autentico signore.

Adesso voglio provare a descrivere le spiagge di Sydney: sono tutte bellissime e molto ben attrezzate. I bagnini sono sempre all’erta e hanno il compito di avvisare se sta per arrivare una mareggiata o un attacco di squali. Suonano le campane di allarme e i bagnanti se la danno a gambe. In certe spiagge, poi, non è difficile vedere coccodrilli che passeggiano… Un’altra cosa che mi piace ricordare di Sydney e dell’Australia sono gli zoo, veramente spettacolari. Nelle regioni interne ci sono anche delle belle montagne, dove i miei figli hanno imparato a sciare. Ci ho provato anch’io, ma mi pareva di sciare come un babi, un rospo.

Dal 1957 sono successe tante cose importanti nella mia vita, mi sono sposato con June, una bella inglese, e abbiamo avuto tre figli. Ora June ha 84 anni, io 89 (parla nen cume al vola ‘l temp, non si può dire come vola il tempo). Poi, nel 1964, il ritorno in Italia. Altri astigiani erano tornati e avevano fatto fortuna, soprattutto a Milano.

Così abbiamo fatto il viaggio al contrario; siamo arrivati a Genova e poi ci siamo trasferiti a Spotorno, nell’alloggio di un amico. Abbiamo cominciato a vedere l’Italia dalla Liguria. Come si può fare per non innamorarsi di così tanta e pura bellezza… Siamo poi andati in Inghilterra a trovare i parenti di June. Alla fine di tutti questi viaggi, si tratta di decidere se cercare di sistemarci in Italia o ritornare in Australia. Nel frattempo, June mette al mondo il quarto figlio, un maschio con i capelli rossi, nato all’ospedale di Savona. Non è stato facile ma alla fine abbiamo pensato che fosse più conveniente per noi tornare in Australia. Partenza sempre da Genova, ma questa volta su una bella nave, la “Galileo Galilei”, e in prima classe.

La vita continua. Ho costruito case e alloggi in proprio (con soddisfazione e tante bestemmie) ma era sempre meglio che costruire per conto di altri. Ho prodotto arredamenti per negozi, una cinquantina, per tutte le citta dell’Australia. Ho ristrutturato e ricostruito due ospedali. Ho cambiato casa, una molto più grande con vista sulla baia di Sydney. C’era molto terreno e così abbiamo fatto un orto… Le scuole per i 4 figli tutte vicine. I figli laureati, poi sposati… a casa nostra ci sono cinque bandiere. E tutti abitano vicino a noi. Mamma June si dà da fare come sempre, per me, per i figli, per i sette nipoti. Abbiamo anche tre cani.

Ci sono stati alti e bassi nella nostra vita, ma ho sempre ricordato un proverbio della mia terra: A venta mai molé, anche s’as va pian, non bisogna mai mollare, anche se si va piano.

Negli anni sono venuti a trovarmi tanti parenti e amici e li ho ospitati con grande gioia nella mia casa. Vorrei che tornassero, anche tutti insieme: gli faremo il posto per dormire… come sulla nave Caboto nel 1949.

Un’altra cosa mi piace ricordare, l’Associazione famiglie piemontesi di Sydney, fondata nel 1976. II primo anno eravamo 180 soci e organizzavamo tante cose. Poi piano piano il numero e le iniziative si sono ridotti, i giovani prendevano altre strade, anche se era un po’ triste per noi bugia-nen. Adesso i soci si sono ridotti a 70, organizziamo pranzi alla piemontese (anduma ben parei, bocafin-a, andiamo bene cosi, buongustai), ma tra un pranzo e l’altro c’e sempre qualcuno che decide di andare in Paradiso.

Non sempre tutto è andato bene. Ho fatto anche dei tentativi per importare cose dall’Italia, tra queste un ordine di 10.000 bottiglie di vino che all’arrivo non era più buono. Ho dovuto letteralmente adattarmi a berlo a secchielli per non buttarlo via. Ero sempre ciucco. Meglio fare il costruttore… Volli sempre volli. Viva Vittorio.

Dei miei ritorni in Italia ricordo in particolare la nella festa organizzata da Laura e Gianni nella loro casa di Trittango, con una gran tavola imbandita e tanti buoni vini delle colline astigiane scelti da Gianni.

Aspetto di festeggiare i novant’anni, coronavirus permettendo, con tanti parenti e amici. Posso dire di aver avuto una vita felice, perche l’ho vissuta alla mia maniera. E ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato a viverla così.

Il mio ultimo pensiero è ora per Asti, la città amata da tanti e rovinata da pochi, con costruzioni orribili e scelte insensate. Il nuovo ospedale, poi, un’assurdità. Avrei ancora tanta voglia di venire li a dirvi come si fa. Però,… forza Asti, guai a chi molla. Cerea a tutti

Luciano