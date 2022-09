Da Orsolina28 prosegue Rondò in Monferrato

Prosegue da oggi, giovedì 1, a domenica 4 settembre Rondò in Monferrato, rassegna di concerti solistici e d’ensemble di musica classica contemporanea, ospitata da Orsolina28 per il secondo anno consecutivo.

Ecco il programma dei concerti nei prossimi quattro giorni.

GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE – h. 21:00

Giorgio Lazzari pianoforte

Arnold Schönberg (1874-1951)

Sechs Kleine Klavierstücke op. 19

Franz Schubert (1797-1828)

Impromptu op. 142

György Kurtág (1926)

Splinters op. 6d

Franz Liszt (1811-1886)

Sonata in si minore

Biglietto intero: 5.00€

Ridotto studenti: 1.00€

Prenotazioni concerto: info@divertimentoensemble.it

VENERDì 2 SETTEMBRE – h. 18:30

PRIMO CONCERTO DELL’INTERNATIONAL WORKSHOP FOR YOUNG COMPOSERS

Lorenzo Gorli violino

Daniele Valabrega viola

Martina Rudic violoncello

Maurizio Longoni clarinetto

Maria Grazia Bellocchio pianoforte

Martina Russo percussioni

Alessandro Bono (1993)

Lunette (music for a corridor) per violino (2022)

Alberto Piazza (1994)

Odontodactylus scyllarus per viola (2022)

Claudia Mura (1994)

Touchung the lightm teaching the air in a haze of feelings per pianoforte (2022)

Gísli Magnússon (1988)

Eins og furðuleg blóm vaxa fjarlægar veraldir út úr langsvæfum líkama mínum per clarinetto (2022)

Yan Yue (1997)

Iterations per violoncello (2022)

John Rivera Pico (1993)

Donde IV per vibrafono (2022)

SABATO 3 SETTEMBRE – h. 18:30

SECONDO CONCERTO DELL’INTERNATIONAL WORKSHOP FOR YOUNG COMPOSERS

Divertimento Ensemble

Sandro Gorli direttore

Hed Bahack (1994)

Gravitating in Space (2022)

Marco Benetti (1989)

La forma naturale della pietra (2022)

Agustin Castellón (1991)

Novità (2022)

Lucien Danzeisen (1989)

leaves hook / cas.cade snowstorm leaves (2022)

Batya Frenklakh (1992)

Reloading (2022)

SABATO 3 SETTEMBRE – h. 21:00

TERZO CONCERTO DELL’INTERNATIONAL WORKSHOP FOR YOUNG COMPOSERS

Divertimento Ensemble

Sandro Gorli direttore

José Luis Perdigón de Paz (1990)

Novità (2022)

Vitali Karagkezidis (1991)

Siding (2022)

Clara Olivares (1993)

Un monde plus mou (2022)

Graziano Riccardi (1997)

Stoical Dream (2022)

Santiago Beis (1990)

The clouds are machines (2022)

Eli Korman (1992)

La Chacarera del último Latido (2022)

Biglietto per il concerto delle 21:00 (per chi ha già acquistato quello delle 18:30): 1.00€

Prenotazioni concerto: info@divertimentoensemble.it

Alle 19:30, tra il primo e il secondo concerto è possibile cenare al ristorante a km0 di Orsolina28

Informazioni e prenotazioni ristorante: reception@orsolina28.it

DOMENICA 4 SETTEMBRE – h. 18:30

Danilo Pastore controtenore

Paolo Leonardi baritono

Yuko Ito pianoforte

John Cage (1912-1992)

Litany for the Whale

The Wonderful Widow of Eighteen Springs

A Flower

Nowth Upon Nacht

Igor Stravinskij (1882-1971)

Due poemi di Paul Verlaine

Benjamin Britten (1913-1976)

da Purcell Realizations:

Music for a While

Turn Then Thine Eyes

Sweeter Than Roses

da A Boy Was Born:

Corpus Christi Carol

Edoardo Dadone (1992)

Giochi proibiti

Giorgio Colombo Taccani (1961)

Experimenti

Questo infinitamente

In sospeso

Claudia Molitor (1974)

My Favourite Sound

Photo Credits: Giovanni Daniotti