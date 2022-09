Da Bar a Onda due serate di … AperiTivino

Continuano gli aperitivi di Bar A Onda, in piazza Libertà ad Asti, presso il mercato coperto.

Nel dehors allestito ad hoc per gli eventi, venerdì 16 e sabato 17 prenota il tuo tavolo per un “AperiTivino”.

Ad accompagnare, ci sarà la scelta tra i piatti golosi preparati da Michela Bologna: bruschetta con uva e taleggio, soma d’aj con uva bianca, tortino di pepeoni con crema di toma, fichi farciti con crema di latte e straccetti di bresaola, risotto gorgonzola, noci e uva e pannacotta con uva fragola.

I posti sono limitati: per prenotare un tavolo chiama il 338 878 8196.