Cosa fare nel fine settimana tra Palio di Asti ed altri eventi

Cosa fare questo fine settimana nell’Astigiano? Per gli appassionati di Palio non c’è neanche bisogno di scriverlo: dopo tre anni di digiuno, ecco tornare il Palio di Asti, con tutte le sue iniziative in attesa della corsa e la giornata. Il riepilogo degli appuntamenti, tra cene, cenini ed eventi di contorno, lo trovate -> QUI.

Ma oltre il Palio ci sono anche altre iniziative che animano questo week end. Come a San Damiano d’Asti, dove prende il via ufficialmente il Settembre Sandamianese con la festa della birra, da oggi, venerdì 2 settembre, a domenica, e con altre iniziative, come la Corrincollina, corsa podistica tra le colline sandamianesi, e il Raduno delle Fiat 500. Il ricco programma delle iniziative sandamianesi è consultabile -> QUI.

Questa sera da non perdere a Isola d’Asti, la serata di cinema all’aperto, con la divertente commedia “Qualunquemente” con Antonio Albanese, proiezione preceduta dalla cena a cura della Pro Loco (per info e dettagli clicca -> QUI).

Ci spostiamo a Cocconato dove il vino è protagonista con Cocco…Wine, con un’anteprima questa sera e l’intenso programma di degustazioni sabato e domenica (tutti i dettagli QUI).

Poteva mancare questo fine settimana, la proposta di un aperitivo speciale da Bar A Onda, in piazza Libertà, ad Asti, presso il Mercato Coperto? Questa sera, l’aperitivo sarà luminoso, mentre domani ritorna lo spritz rosè. I posti sono pochi e bisogna prenotare! Menù e info li trovate cliccando -> QUI.

Ci spostiamo a Castagnole Monferrato, dove da oggi, venerdì 2 settembre, a domenica 4 con gli eventi culturali de “La casa in collina” ideato da Lorena Zambon. Tutto quello che c’è da sapere lo trovate -> QUI.

Al Castello Reale di Govone appuntamento con il concerto lirico con i duetti buffi di Enrico Iviglia e Stefano Marchisio, evento che apre un ricco mese di settembre (per info -> QUI).

Musica invece a Rocchetta Tanaro che indossa il suo abito più “rock” e si prepara a ospitare la prima edizione del “Rocketta Fest: Musica, Vino, Poesia” con una due giorni di eventi, venerdì 2 e sabato 3 settembre, con ingresso gratuito. Info e programma -> QUI.

E se invece cercate suggerimenti per gite fuori porta sul nostro sito dedicato giornarunner.com troverete tantissime idee, non solo di posticini tra Langhe, Monferrato e Roero: è online infatti la nuova sezione dedicata ai borghi e grandi curiosità della Liguria che potete consultare cliccando QUI.