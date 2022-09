Cosa fare nel fine settimana: tantissimi eventi dell’Astigiano

Nuovo fine settimana con la provincia di Asti che pullula di eventi ed iniziative di vario genere. Ecco una rassegna di eventi da non perdere.

Partiamo dalla “Riviera del Monferrato” dove ritorna la suggestiva Fiera Medievale di Cocconato, in programma sabato 17 settembre a partire dalle 18, nello scenario unico dell’antica via Maestra, tra piazzetta Cavour e lungo via Roma. Per tutti i dettagli e il menù proposto dai borghi potete approfondire qui -> Fiera medievale di Cocconato: ecco i menù della serata

Passiamo da Asti, dove continuano gli aperitivi di Bar A Onda, in piazza Libertà, presso il mercato coperto. Nel dehors allestito ad hoc per gli eventi, venerdì 16 e sabato 17 prenota il tuo tavolo per un “AperiTivino“. Il menù delle due serate e info per prenotazioni qui -> Da Bar a Onda due serate di AperiTivino

Ci spostiamo di poco, con l’Associazione Serravallese Pro Loco che vuole salutare l’estate 2022 con due iniziative: una serata teatrale, in programma sabato 17 e una camminata nel pomeriggio di domenica 18 settembre. Tutte le informazioni per partecipare cliccando QUI.

Si alza il “Sipario” a San Damiano d’Asti con un nuovo fine settimana all’insegna del Settembre Sandamianese: per dare l’arrivederci all’estate la città si trasforma in un teatro a cielo aperto. Tutti i dettagli QUI.

A Tonco ritorna l’Agrifiera “Polli e Buoi dei Paesi Tuoi”, organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco (info QUI) mentre a Casorzo Monferrato nel fine settimana spiccano due eventi artistici accomunati dallo slogan “Respirare arte” (dettagli QUI).

Per un sabato sera immersi tra i boschi arriva la Camminata nella Riserva a Valleandona. Tutti i dettagli qui -> Si torna a correre a Valleandona con la non competitiva nella Riserva

Giornate sportive anche a Refrancore dove sabato 17 e domenica 18 settembre è in programma una due giorni di motori con la San Dionigi Wacky Race 2022, valida come tappa del Campionato Country Cross Piemonte – Lombardia. Non sarà solo una gara di motocross, ma un fine settimana rivolto a tutti quelli che amano muoversi all’aria aperta, a grandi e piccini. (Info QUI).

Anche ad Asti c’è da fare. Segnaliamo al circolo Nosenzo “Le Sagre del Circolo” in collaborazione con l’Associazione Amici della Lucania (dettagli e menù QUI) mentre da oggi a domenica il centro ospiterà “Regioni d’Europa“, la maxi mostra-mercato dedicata al cibo e all’artigianato europei (info QUI).

Non siete soddisfatti? Volete un fine settimana organizzato all’insegna del fai da te? Allora viene in supporto il nostro blog dedicato alle gite fuori porta, ai percorsi e allo sport all’aria aperta giornarunner.com