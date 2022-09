Cosa fare nel fine settimana nell’Astigiano tra Festival delle Sagre e altre proposte

Questo fine settimana ritorna ad Asti il Festival delle Sagre, in una versione ridotta, con sole 13 Pro Loco, ospitato da Piazza Alfieri. E’ comunque un ritorno, seppur in tono minore, ad uno degli eventi più amati in città. Tutto quello che c’è da sapere sull’evento lo trovate qui -> Festival delle Sagre 2022

Se siete ad Asti vi consigliamo anche di fare un salto da Bar A Onda, in piazza Libertà, presso il mercato coperto, che per il week end propone un menù speciale (info QUI).

Continua il Settembre Sandamianese con un altro fine settimana ricco di eventi con musica, sport e i motori delle Vespe protagonisti a San Damiano d’Asti. Il programma della tre giorni lo trovate qui -> “Settembre Sandamianese”

Musica a Belveglio nella serata di oggi, venerdì 9 settembre, con il concerto del “Canteli Sax Quartet”. (Info qui -> A Belveglio il “Canteli Sax Quartet”)

Inizia questa sera la festa patronale di Cocconato con tre giorni speciali nella Riviera del Monferrato: potete consultare l’intero programma cliccando qui -> A Cocconato tre giorni di eventi con la Festa Patronale

Domenica 11 settembre tornano le Camminate guidate gratuite a Govone per chi desidera scoprire i 4 percorsi naturalistici. La partecipazione è gratuita ma su prenotazione e sono pochissimi i posti rimasti. Per saperne di più su percorsi e prenotazioni clicca qui -> Camminate guidate gratuite a Govone

Torna ancora a grande richiesta in questa rassegna lo spettacolo itinerante del Teatro degli Acerbi “Dormono…sulle colline”, narrazioni e canti tra le lapidi di un cimitero.

Sarà ospitato questa volta nel cimitero di Revigliasco d’Asti domenica 11 settembre, su iniziativa dell’amministrazione locale. Tutto quello che c’è da sapere lo trovate qui -> Teatro degli Acerbi “Dormono…sulle colline”