Cosa fare nel fine settimana: gli eventi del week end nell’Astigiano

Primo fine settimana di ottobre ricco di attività ed eventi nell’Astigiano e dintorni. Eccone una carrellata.

Appuntamento domenica 2 ottobre a Cocconato dove torna la Caccia ai Tesori Arancioni del Touring Club. La caccia al tesoro, divertente iniziativa a misura di famiglia, nell’Astigiano è organizzata anche a Canelli e Castagnole delle Lanze: bisogna iscriversi gratuitamente sul sito del Touring Club, trovate i dettagli dell’iniziativa qui -> Caccia ai Tesori Arancioni del Touring Club Italiano

La Macchina Magnifica si muove nel Nord Astigiano: si tratta di un inedito tour e spettacolo itinerante in autobus alla scoperta del territorio, in compagnia di artisti. Per info e prenotazioni leggi l’articolo cliccando QUI).

Sempre in campo teatrale, si conclude la nuova rassegna ad Asti “Acerbi al Parco”, che, attraverso spettacoli e performance in parchi e orti urbani della città di Asti, intendeva far riscoprire e riabitare questi luoghi naturali di quiete e ricreazione. Sabato al Bosco dei Partigiani, presso le Antiche Mura (Via del Bosco), è in programma una giornata ricca di eventi per esplorare questo giardino nel cuore antico della città. Tutte le info le trovate qui -> “Acerbi al Parco”

Al Castello Reale di Govone verrà inaugurata sabato 1 ottobre l’esposizione delle opere pittoriche di Francesco Paula Palumbo. Info e dettagli qui -> Da castello a castello: arrivano a Govone le opere del maestro Francesco Paula Palumbo

Sabato 1 ottobre a Castagnole Monferrato, presso la Tenuta Mercantile, si terrà l’evento “La Via del Ruchè”, uno spettacolo itinerante che sorprenderà il pubblico con un’innovativa fusione di arti coreutiche, musicali e produzione locale. Tutti i dettagli -> QUI.

E’ arrivato l’autunno e con il mese di ottobre comincia una serie di eventi speciali all’Emporio del Gusto Cantine & Cucina, l’agriturismo dei Vigneti Brichet, a Isola d’Asti. Domenica 2 ottobre il menù è a base di piatti tipici con funghi e tartufi e con i vini e l’olio dei Vigneti Brichet. Per info e prenotazioni clicca QUI.

Rombano i motori a Castelnuovo Belbo dove domenica c’è il Ritrovo itinerante Ferrari, mentre da venerdì a domenica a Villanova d’Asti è il fine settimana dell’Elogio della bionda (tutto quello che c’è da sapere lo trovate -> QUI).

Per gli sportivi, grandi e soprattutto piccini, domenica pomeriggio è in programma in piazza Alfieri, ad Asti, il “Roller Day“, con la New Asti Skating che aspetta tanti bambini a provare gratuitamente il pattinaggio artistico a rotelle, con una dolcissima sorpresa finale. Trovate tutte le info -> QUI.

Infine, segnaliamo che in questo fine settimana ad Asti si svolge il Nordic Walking Festival tra i fossili . Vi piace camminare? Allora curiosate tra i percorsi della nostra Giornarunner®, l’ultimo inserito è proprio a Valleandona! Per saperne di più clicca qui -> Percorsi Giornarunner®

Fonte immagine https://it.depositphotos.com/