Corsi di musica a Calamandrana e Monastero Bormida con l’associazione musicale Zoltan Kodaly

Dal mese di ottobre l’associazione musicale Zoltan Kodaly offrirà la possibilità di svolgere corsi di musica presso le sedi di Calamandrana e Monastero Bormida.

L’associazione organizza corsi di musica strumentali per ogni fascia di età, teoria musicale e corsi propedeutici per i bambini in età prescolare, coro, band e musica d’insieme. Collaborano attivamente con l’associazione: Federica Baldizzone per il violino, Matilde Baldizzone per il canto, Davide Borrino per pianoforte, Michele Marenco per

fisarmonica e batteria, Luca Careglio e Alberto Parone per la batteria, Massimo Cauda per basso e chitarra, Michele Marenco dei corsi per fisarmonica; le attività sono coordinate da Simona Scarrone.

E’ possibile svolgere una lezione di prova per gli interessati. Per richiedere informazioni il primo incontro si svolgerà domani, giovedì 22 settembre, dalle 17 alle 18,30 a Calamandrana presso la ex-stazione ferroviaria sede dei corsi e della Biblioteca. Incontro a Monastero Bormida presso il Castello martedì 27 settembre dalle 17 alle 18,30. Possibile fissare un appuntamento e una lezione prova.

Per info e contatti: associazionezoltankodaly@gmail.com, 3803629690, Pagina Facebook: Associazione Musicale Zoltan Kodaly