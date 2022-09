Cooperativa Della Rava e Della Fava, presentata la nona edizione di “Asti Ben Essere”

L’edizione 2022 di Asti Ben Essere, che si terrà al Circolo Foyer delle Famiglie in via Milliavacca 5 ad Asti, il 24 settembre, segnerà un cambio di passo rispetto alle precedenti edizioni per quanto riguarda la proposta sociale dell’evento.

In questa nona edizione la Fondazione ‘La Corte delle Madri’ di Bereguardo (PV), con la quale la Cooperativa Della Rava e Della Fava da anni condivide mission e pratiche di vita che si fondano sull’accoglienza, l’educazione all’autonomia attraverso spazi di attività economiche condivise e sostenibili, avrà un ruolo centrale a livello organizzativo.

Ad Asti Ben Essere potranno esprimere tutte le loro potenzialità sociali il brand “Oso – vestire etico ed inclusivo“, con il coordinamento delle sartorie sociali al lavoro di conservazione di semi in via d’estinzione, l’attività con i profughi ucraini con Mutuo Soccorso di Milano e il progetto scolastico milanese ‘La mensa fatta in casa’.

La collaborazione con il Magazzino Solidale della parrocchia San Domenico di Asti, inoltre, matura in un progetto interessante di educazione alimentare a 360 gradi con le famiglie che lo frequentano, grazie all’impegno della dietista dott.ssa Serena Manzocco. Un progetto ambizioso che vuole valorizzare cibi di culture diverse in un contesto di sana alimentazione e che verrà presentato sabato prossimo.

Asti Cambia con la sua proposta sociale legata alla mobilità sostenibile coordinerà la biciclettata in partenza alle ore 10 proprio da Via Milliavacca e gli Ecorunner astigiani contemporaneamente faranno partire un plogging per rendere più pulito un pezzo del nostro centro storico.

Tra gli espositori saranno presenti anche Mani Colorate, associazione di Volontariato impegnata sulle tematiche legate al bullismo e la collaudata Associazione Luna di Mamme con cui da anni la Cooperativa gestisce lo spazio in via Giobert ad Asti con servizi rivolti alle famiglie e che quest’anno organizzerà le attività per mamme, papà e bimbi.

Proteo (acronimo di Progettazione tecniche ecologiche occupazionali) che da anni vanta una grande esperienza nella gestione dei rifiuti in provincia di Cuneo, e che vanta tra le sue diverse attività il catering e servizio mense, ad ASTI Ben Essere curerà la cena buffet con prodotti rigorosamente bio equo e solidali.

E’ necessaria la prenotazione allo 0141-321869 o altromercato@ravafava.it. Il prezzo è di 15 euro.

Sempre presente, infine, Chapitombolo Academy di Monale con la sua proposta sociale di circo contemporaneo che curerà la coreografia della sfilata di OSO.

Di seguito la brochure dell’evento: brochure AstiBenessere2022 DEFINITIVA