Continuano e presentazioni elettoral in vista delle elezioni politiche

Anche ad Asti i partiti continuano le presentazioni di programmi e candidati sul territorio in vista delle elezioni della prossima domenica, 25 settembre.

Europa Verde presenta i suoi candidati

Domani, martedì 13 settembre, alle ore 17 in sala Platone (ex sala consigliare) del Comune di Asti in Piazza San Secondo, si terrà la presentazione della lista Alleanza Verdi e Sinistra. Parteciperanno: Giobbe Covatta candidato capolista al Senato, Paolo Nicolò Romano candidato capolista per la Camera dei Deputati, Giuseppe Sammatrice candidato al Senato e Gianfranco Miroglio capogruppo di Europa Verde Verdi al comune di Asti. Modererà il giornalista Beppe Rovera.

Europa Verde presenta i suoi candidati

Tempo di presentazione anche per il Movimento 5 Stelle, che vede il consigliere Massimo Cerruti correre nel seggio uninominale della Camera. Programmi e candidati saranno presentati mercoledì alle 10.30 in sala Platone del Municipio.