Concerto a Belveglio del “Canteli Sax Quartet”

Venerdì 9 settembre alle 21,15 la piazza Municipio di Belveglio ospiterà il concerto del “Canteli Sax Quartet”.

L’evento, organizzato dall’Ente Concerti Castello di Belveglio, è a ingresso libero. Il repertorio prevede l’esecuzione dei seguenti brani: Air from Orchestral Suite No3 BWV 1068, J.S.Bach; Irish Party, tradizionale irlandese; The entertainer, S. Joplin; Peacherine Rag, S. Joplin; Adagio, S. Barber; Palladio (I. Allegretto), K. Jenkins; Jalousie, J. Gade; Oblivion, A. Piazzolla; Libertango, A. Piazzolla; Peer Gynt Suite, E.Grieg; The Pink panther, H. Mancini.