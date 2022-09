Con l’ultimo Ah!pperò CarlindePaolo saluta l’estate e dà il benvenuto alla vendemmia

Cala il sipario sugli Ah!pperò, le memorabili serate di CarlindePaolo, ma si alza orgogliosamente quello della vendemmia. Ora, i vigneti che hanno fatto da cornice agli appuntamenti estivi organizzati dai fratelli Ponte a Gorzano saranno i protagonisti assoluti dei prossimi giorni, per la vendemmia, dei prossimi mesi, per quello che “succederà” in cantina, dei prossimi anni, quando arriverà il momento di degustare il frutto di questo lungo lavoro.

In questi mesi, attraverso gli Ah!pperò, l’eco della bellezza delle nostre terre, nell’estate, si è propagato per l’Italia, per l’Europa, per il mondo, grazie alla visione di Giancarlo, Davide, Lorenzo e Paolo, e al loro impegno nel portare ospiti di risonanza internazionale che si sono innamorati di quello che hanno potuto scoprire venendo per la prima volta tra le colline sandamianesi. E i segni concreti di questa scintilla che si è trasformata in qualcosa di più forte sono le migliaia di sorrisi che sono sbocciati grazie alla valorizzazione della ricchezza di queste terre, alla spensieratezza, ai gusti sopraffini.

Testimoni importanti, ai giorni nostri, sono anche i post sui social di chi ha partecipato agli Ah!pperò: parliamo degli artisti, ma parliamo anche di tutte le persone che si sono date puntuale appuntamento ad ognuna delle cinque serate che hanno scandito l’estate di CarlindePaolo, dal 15 giugno al 31 agosto.

Raccontando lo spirito degli Ah!pperò non parliamo di un’azienda che ci mette la faccia per promuoversi attraverso gli eventi, peraltro sempre sold out prima ancora di lanciarli, ma parliamo di una famiglia dedita al vino che ama la sua terra, con radici così salde e forti che in questo modo vuole dire grazie a quello che gli viene dato da queste colline con momenti che fanno decollare l’immagine di un intero sistema locale.

Senza dimenticarsi, in modo particolare, di fare sentire in famiglia chi varca la soglia del cancello di casa CarlindePaolo: l’arte dell’accoglienza è il valore aggiunto delle serate degli Ah!pperò, messa in campo con straordinaria semplicità e naturalezza della grande famiglia Ponte.

Da Genova, da Domodossola, da Vercelli, dalla Svizzera, ma anche dall’Astigiano e dai vicini Comuni roerini, l’entusiasmo dei partecipanti non ha confini. Tra loro, anche intere famiglie di altre aziende vitivinicole che hanno scelto di salutare l’estate tutti insieme, partecipando all’ultimo Ah!pperò, contagiati dall’entusiasmo dei quattro fratelli Ponte.

Un entusiasmo che i quattro mettono quotidianamente in quello che fanno – ricordiamo che questa famiglia, come mission, ha quella di produrre vino, non organizzare eventi ma, nonostante ciò, li sa organizzare proprio bene – e la presenza di tanti altri vignaioli rappresenta un segno tangibile del fatto che moltissime persone comprendono al 100% la filosofia che sta dietro al grande impegno profuso nell’organizzazione di questi eventi.

Non è solo una questione di decibel, come potrebbe pensare chi non ha mai partecipato agli Ah!pperò perché la musica e i fuochi d’artificio fanno da corollario alla possibilità di trascorrere momenti di svago sentendosi coccolati e i benvenuti che è poi quello che si vede negli occhi della gente quando, a fine serata, non finisce di ringraziare chi si prodiga per realizzare tutto questo.

E se più persone riescono a comprendere che solo camminando nella stessa direzione si può crescere tutti insieme davvero e fare diventare sempre più accogliente le colline sandamianesi, ecco che tutto il sistema economico e produttivo locale può beneficiarne, al di là del settore vitivinicolo ed enogastronomico. Ne è segnale la sensibilità dimostrata da Gino spa, presente nell’ultima serata come partner di CarlindePaolo, con la consapevolezza che se ci si unisce si può fare molto di più.

Cala dunque il sipario sull’estate, come per tutte le cose belle che finiscono tra le emozioni che accompagnano questo momento c’è anche un poco di malinconia. Ma il pensiero dei fratelli Ponte è già ad un grandioso 2023 per una nuova estate di eventi all’insegna dello stare insieme, dell’amicizia, della bellezza, del divertimento, dell’allegria!