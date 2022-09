Con “Cinema in Festa” biglietto ridotto a €3,50 per i film in programmazione al Cinema Lumière

Continuano le novità per il Cinema Lumière. A partire da giovedì 15 settembre si aprirà una serie di grandi titoli che verranno presentati nel corso di questo mese e del prossimo. Si inizia con “Maigret” tratto dal romanzo “Maigret e la giovane morta” per la regia di Patrice Leconte e con protagonista Gerard Depardieu. Un film da non perdere che resterà in programmazione per due settimane.

Dal 18 al 22 settembre, con Cinema in Festa, il biglietto sarà ridotto per tutti a € 3,50.

Di seguito, dunque, gli orari e i giorni di programmazione:

Martedì 13 settembre e mercoledì 14 settembre – ore 21:15 – Fire of Love

Giovedì 15 settembre – ore 21:15 – Maigret

Venerdì 16 settembre – ore 21:15 – Maigret

Sabato 17 settembre – ore 19:15 e 21:15 – Maigret

Domenica 18 settembre – ore 17:15, 19:15 e 21:15 – Maigret

Lunedì 19 settembre – Non ci sono proiezioni

Martedì 20 settembre, mercoledì 21 settembre e Giovedì 22 settembre – ore 21:15 – Maigret

Il cinema ricorda i suoi riferimenti: 0141.413620 (con segreteria telefonica), 333 593 1921 (responsabile). Il sito internet è www.cinemalumiereasti.jimdo.com e la pagina Facebook ha il titolo “lumiere” collegata anche al gruppo “amici del lumière di asti”. Il Lumière è anche su Instagram alla voce “lumiereasti”. La mascherina da quest’anno non è più obbligatoria.

I trailer dei film sono consultabili sempre sul sito: www.cinemalumiereasti.jimdofree.com