Cocconato si prepara per il ritorno della Fiera medievale e del Palio degli Asini

Dopo la sospensione per la pandemia, tornano finalmente a Cocconato la tradizionale fiera medievale e il Palio degli Asini.

L’appuntamento con il Medioevo tra le strade di uno dei Borghi più belli d’Italia è per sabato 17 settembre a partire dalle 18. Nello scenario suggestivo ed esclusivo dell’antica Via Maestra, (l’attuale piazza Cavour e via Roma) i borghi propongono bancarelle, locande, scene di vita dell’epoca, mercati, giochi, antichi mestieri, cartomanti e musiche. Sarà un vero e proprio viaggio nel tempo declinato anche a tavola: verranno infatti proposti piatti tipici ricavati da antiche ricette e annaffiati da buon vino locale, da degustare seduti su “balot” di paglia, panche o appoggi rigorosamente coperti di iuta.

Un’esperienza unica nel suo genere, da vivere in modo ancora più speciale vista la pausa imposta dell’emergenza degli ultimi anni, con i borghigiani che accoglieranno i visitatori con i loro magnifici abiti d’epoca.

Alle 22 ci sarà l’investitura del Capitano del Palio. Infatti l’atmosfera della fiera medievale non è che l’antipasto del Palio di Cocconato che sarebbe dovuto essere il 25 settembre, come sua tradizionale collocazione ma, svolgendosi proprio in quella data le elezioni politiche, è stato necessariamente spostato, in via del tutto eccezionale, a domenica 9 ottobre.

Il 9 ottobre, dalle 14, i sette Borghi sfileranno negli abiti medievali e dopo si “daranno battaglia” per aggiudicarsi il 51° Palio di Cocconato.