+++ RINVIATO+++ “Cocco…Trail”, a Cocconato un nuovo appuntamento podistico tra borghi e boschi cocconatesi

Aggiornamento +++EVENTO RINVIATO A DATA DA DESTINARSI +++

Un nuovo appuntamento podistico, domenica 2 ottobre, a Cocconato. Nasce “Cocco…Trail – tra borghi e boschi cocconatesi“. Un progetto che nasce dalla passione e dalla dedizione del Gruppo Sportivo Interforze di Torino, del Comune di Cocconato, della ProLoco e del Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato.

“Cocco…Trail” vuole essere un’idea di condivisione di sport, contemplando la bellezza del territorio di Cocconato, ammirandone le colline ed il sapiente equilibrato lavoro dell’Uomo.

Il ritrovo è fissato per le 8:30 in Piazza Melchiorre Giordano con partenza alle ore 9:30. Il percorso ha una lunghezza di 8km e la quota di iscrizione è di 7€ (comprensiva di Pacco Gara).

Sarà possibile pranzare alle ore 13:00 presso il Cortile del Collegio, il costo è di €5,00 (pasta+ bevanda – possibilità 2° piatto € 3,50).

Il termine per le pre-iscrizioni è venerdì 30 settembre 2022. E’ possibile prenotarsi via email: a grupposportivointerforze@gmail.com oppure fare riferimento all’Ufficio Turismo (0141 – 600076, cocconatoufficioturistico@gmail.com) o iscriversi domenica in loco fino a mezz’ora dalla partenza.

Regolamento

La manifestazione, ludico-motoria ricreativa (corsa non competitiva, camminata, nordic-walking, a passo libero o passeggiata), è aperta a tutti, in conformità alle disposizioni normative del decreto del ministero della salute in data 8 agosto 2014, recante “linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonista” e della successiva nota del 17 giugno 2015.

Per i minori, si richiede l’autocertificazione dei genitori.

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per eventuali incidenti a persone, animali o cose, che possono verificarsi, prima durante e dopo la manifestazione e si riservano di cambiare il percorso per cause di forza maggiore.

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

Sarà garantito servizio medico e ristoro all’arrivo.