C’era molta attesa per il Consiglio del Palio che si è svolto ieri sera al Teatro Alfieri. Una cornice insolita per la riunione del supremo organo del Palio per permettere la partecipazione di una compagine allargata di ogni comitato (12 persone), oltre a quella dei sindaci dei sette comuni che disputano la corsa.

L’occasione era di quelle importanti: sul tavolo argomenti molto pesanti che andranno a tracciare in maniera radicalmente diversa il volto del Palio del futuro.

Argomenti che sono stati trattati dal sindaco Maurizio Rasero in un intervento fiume che si è diviso in due parti: la prima, come eravamo abituati a sentire nel primo consiglio del Palio successivo alla corsa, è stata un’analisi dell’edizione 2022. Ma il cuore dell’intervento è come cambierà il palio dal prossimo anno. “Dovremmo dirci le cose in faccia” aveva detto il sindaco ed è stato di parola. Sul tavolo cinque argomenti principali: la questione di quali cavalli utilizzare, l’allestimento di una pista di allenamento, l’eventuale spostamento della sede della corsa del Palio, la tempistica della manifestazione e la sua futura organizzazione.

Per quanto riguarda i mezzosangue il sindaco ha indicato come la questione sia già stata affrontata all’inizio del suo mandato da sindaco, nel 2017 . “Ci sono cose che vanno al di là della nostra capacità di intervenire – ha affermato il primo cittadino – dobbiamo decidere se vogliamo affidarci ai mezzosangue una volta per tutti e metterci l’anima in pace sull’argomento. Se così fosse, però, sono per norme fortemente limitative dell’accesso di proprietari da altri lidi nel fornire i cavalli per il nostro Palio”.

Il primo cittadino si è soffermato anche sulla proposta del ministro per il turismo Massimo Garavaglia, che ha perorato la causa di un sistema di città di palio, tra cui Siena, Asti, Ferrara e Legnano. “Servono regole uguali per tutti, non possono esistere Palii di serie A e altri di serie B“.

Stesso discorso sulla questione della pista di allenamento dove bisognerà procedere in tempi rapidi dal momento che quella del Censin Bosia è impraticabile per i lavori di ristrutturazione dello stadio. La pista di allenamento però si interseca anche con il terzo argomento, ovvero la sede della corsa. Visto il parere non favorevole della commissione ministeriale dato alla pista allestita quest’anno in piazza Alfieri, il sindaco ha messo sul tavolo l’idea di allestire una pista triangolare, come quella attuale, ma in un’altra sede (la più papabile è Piazza campo del Palio). “Si potrebbero montare le tribune anche molte settimane prima – ha affermato – fare concerti come Asti Musica, allestire la pista e fare le corse di prova già sulla terra dove si correrà il Palio”. Rivedere la tempistica e invece una delle altre tematiche che dovranno essere affrontate nei prossimi mesi: sempre Rasero si è espresso per una manifestazione più avvincente che tenga gli spettatori incollati in tribuna, chiedendosi se il format delle batterie è ancora validoQuesto ovviamente sarebbe più facile con una migliore visibilità di tutto il percorso della corsa.

Ultimo punto trattato, ma questo era già stato ampiamente anticipato già prima del Palio 2022, l’Ente che si occuperà dell’organizzazione dell’evento dal prossimo anno in avanti. Assodato che non sarà più il comune, l’Ente dovrà sapere reperire fondi e sponsorizzazioni per poter far camminare il Palio sulle proprie gambe.

Tutte queste proposte potrebbero essere discusse in una sorta di Stati Generali del Palio, dai quali potrebbe venire fuori un progetto coerente e globale per il Palio Futuro.

Il saluto del Capitano

Il consiglio è stato però anche l’occasione per il saluto del capitano del Palio Michele Gandolfo. “Come già sapete sono intenzionato a non dare la mia disponibilità a ricoprire ancora la prestigiosa carica che in questi 7 anni e 5 Palii ho avuto l’onore di ricoprire – ha affermato – questo per svariati motivi tra cui il difficile rapporto con l’amministrazione che ringrazio per avermi sempre votato ma mai dato la possibilità di crearmi la squadra che volevo e avermi permesso di esprimere al meglio il valore del gruppo del Capitano. Inoltre penso che nonostante i tanti voti presi in questi 5 anni ci debba essere qualcuno che l’Amministrazione davvero voglia a ricoprire quel ruolo e che gli permetta di far crescere il Palio, o almeno me lo auguro. Per me il Capitano è la figura che deve avere il potere di decidere e non solo una bella statuina senza potere di prendere decisione. Lascio con rammarico perché ho dato la mia vita a questa manifestazione e l’ho fatto sempre con la voglia e l’amore immenso che provo per il Palio, ma sono consapevole che serva serenità e il mio rapporto con il sindaco non può essere di aiuto alla manifestazione. Rimarrò fino alla prossima elezione a servizio di tutti come ho sempre fatto e auguro al prossimo capitano di essere all’altezza di difendere un ruolo che ha una grandissima importanza”

Il gruppo del Capitano non ha ancora a disposizione i filmati della corsa: “appena arriveranno, entro i 30 giorni li visioneremo e nel caso valuteremo se sanzionare o meno”.