Castelnuovo Belbo, inaugurata la pesa pubblica

Nei giorni scorsi è stata firmata, per la durata di 4 anni,la gestione della pesa della cantina sociale di Castelnuovo Belbo con i nuovi proprietari, i quali stanno progettando interventi per la ristrutturazione della stessa.

Giovedì 1 settembre è stata inaugurata dall’amministrazione comunale la pesa pubblica che darà possibilità da subito di essere utilizzata.

Era presente anche il Vice Parroco Felice Sanguineti che dava la benedizione alla stessa continuando con una preghiera per il lavoro di tutti coloro che si serviranno della pesa e che con il loro lavoro mantengono ogni giorno le proprie famiglie sul territorio.

“Si tratta – spiega il Sindaco Aldo Allineri – di un impegno preso con il mondo agricolo, e non solo in campagna elettorale, che oggi portiamo a compimento: la riattivazione della pesa pubblica comunale presso l’ex cantina sociale di Castelnuovo Belbo situata in via San Colombano 1. Siamo orgogliosi di aver dato risposta concreta ad un’esigenza del comparto agricolo,il primo per importanza nel nostro territorio, che da 12 anni era sospeso. Il servizio è su prenotazione presso gli uffici comunali dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì e in altri orari al 34738050200e 338 306 7107 ad un costo contenuto del servizio (€1,50 a pesata fino a 50 ql, da € 3,00 da 51 ql a 100 ql e proseguendo così + € 1,50 ogni aumento di 50 ql).Verrà utilizzata la timbratrice a cartellino.

In comune si acquistano mediante pagamento con il Pos delle schedine con 10 caselle del valore di €15 corrispondenti a 10 pesate da 50 ql. Per poterlo usare da subito per la vendemmia abbiamo attivato il peso meccanico simbolo di questa cantina inaugurata negli anni 50 dai viticoltori castelnovesi.”