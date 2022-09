Caporalato, Chiorino:”Si combatte con certificazione etica imprese e riorganizzazione decreto flussi. Agricoltura settore strategico da tutelare e valorizzare”

“L’agricoltura è un settore primario e strategico da tutelare e valorizzare. È perciò indispensabile intervenire su più livelli per una nuova visione che vada da un decreto flussi ad hoc per l’agricoltura sganciato da quello generale, in modo da lavorare su pianificazione e programmazione, alla capacità di certificazione etica delle nostre imprese. L’obiettivo è tutelare lavoratori e aziende ma anche la qualità del nostro prodotto enogastronomico, duramente messo alla prova dalle ‘aggressioni’ del Nutriscore, dell’italian sounding, delle agromafie e da ultimo dai costi energetici“.

Lo ha dichiarato l’Assessore regionale all’Istruzione, Lavoro e Formazione professionale Elena Chiorino, intervenendo al Seminario ‘Azioni preventive di contrasto al caporalato agricolo: le buone pratiche del Piemonte’ presso la Sala Trasparenza della Regione, in piazza Castello. “Serve uno scatto di orgoglio a tutti i livelli – ha aggiunto Chiorino – per valorizzare un settore che è già un’eccellenza invidiata dal mondo intero, ma che ha bisogno di un ulteriore slancio culturale partendo dal mondo della scuola. È giusto e sacrosanto contrastare lo sfruttamento del lavoro (anche minorile sia nei Paesi europei che extraeuropei ) – ha concluso – e allo stesso modo si deve contrastare il caporalato che rischia di danneggiare seriamente – unitamente a contraffazione, nutriscore e agromafie – questo settore di assoluta eccellenza, vanto non solo del Piemonte ma dell’intera Nazione”.