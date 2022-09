Canelli piange la scomparsa di Franco Denny, al secolo Franco Campopiano, voce storica di Radio Canelli, di cui è stato uno dei fondatori, animatore di feste e delle pubblicità con l’auto e i megafoni molto in voga negli anni ’90.

Numerosi i messaggi di cordoglio in suo ricordo, tra cui quello di Marco Gabusi, molto legato a Franco Denny.

“Ciao Franco, che tu sia stato una persona speciale per Canelli è certificato dai tanti attestati di stima che hai ricevuto, come dimostrato anche in questa foto, ma per me sei stato molto di più!

Un amico sempre presente e mai invadente, ma soprattutto schietto e sincero!

Mi hai telefonato qualche settimana fa per salutarmi un’ultima volta e dirmi che non saresti poi venuto a casa dall’ospedale!

Ti ho risposto di non fare scherzi e ho provato a sdrammatizzare, ma mettendo giù il telefono mi è scesa più di una lacrima!

Ti saluto come hai fatto tu per tanti anni:

“Con il liscio e l’allegria non c’è malinconia!”

Facci ballare ancora un po’ anche da lassù!”

Fonte foto: pagina Facebook Marco Gabusi