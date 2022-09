Canelli, nuovi aperitivi letterari nel cortile della biblioteca Monticone

Ripartono le iniziative della Biblioteca Monticone di Canelli e, dopo il successo dei primi tre appuntamenti a luglio, sono gli aperitivi letterari a riproporre le occasioni di incontro fra gli appassionati di libri. Gli aperitivi avranno ancora come cornice lo splendido cortile interno che la Biblioteca condivide con Enoteca e Osteria dei Meravigliati.

Per quattro giovedì consecutivi, all’ombra del maestoso albero, ascolteremo un lettore e tre lettrici illustrare il proprio libro del cuore, con un linguaggio semplice e diretto, per un pre-cena di emozioni e scoperte in clima conviviale. Aprirà le presentazioni Vittorio Gambino, il 15 settembre con “L’insostenibile leggerezza dell’essere” di M. Kundera, seguito da Loredana Raguzzoni, il 22 settembre, con “I gatti di Cimafredda” di Massimo Podenzani, che sarà presente all’incontro insieme all’illustratore Paolo Maria Fumagalli. Il 22 settembre Paola Barbero presenterà “Siddharta” di H. Hesse, mentre, il 6 ottobre, le farà da contrappunto Maria Raiteri con “Yoga” di E. Carrère.

I quattro lettori comporranno un interessante percorso, un viaggio attraverso sensazioni, riflessioni, stili narrativi ed emozioni, raccontando e raccontandosi nello spazio di una conversazione informale quanto appassionata.

A seguire, dibattito e curiosità accompagnati, per chi lo desiderasse, ma senza obbligo di consumazione, dall’aperitivo servito dall’Osteria dei Meravigliati.L’appuntamento è per le ore 18.30, sempre di giovedì, in Via G.B. Giuliani 29, a Canelli.

Per l’occasione sarà possibile visitare i nuovi locali della Biblioteca della nostra città, al secondo piano del complesso.