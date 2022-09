Candelaresi: “Dove si coltiva la cultura”, così abbiamo deciso di intitolare il nostro dossier per la candidatura di Asti”

Partito l’iter per la candidatura di Asti a Capitale italiana della cultura, ora si attende la prossima tappa. Il Ministero, infatti, andrà a definire una short list riducendo a 10 il numero delle città finaliste che prenderanno parte alla procedura di valutazione.

Asti dovrà vedersela con Aosta, Peccioli (Pisa), Assisi (Perugia), Orvieto (Terni), Spoleto (Perugia), Bagnoregio (Viterbo), Roccasecca (Frosinone), Lanciano (Chieti), Pescina (L’Aquila), Sulmona (L’Aquila), Monte Sant’Angelo (Foggia), Otranto (Lecce), Reggio Calabria, Agrigento ed Enna.

Abbiamo chiesto all’assessore alla Cultura Paride Candelaresi come si è svolto il lavoro fino ad oggi, e come procederà in futuro.

Assessore come si è lavorato per realizzare il dossier e come è composto?

Il dossier è composto da circa 60 pagine che prevedono linee guida molto stringenti come l’imposizione di un dato carattere, interlinea, numero di righe per la descrizioni dei progetti, gli elementi di interesse e così via. Il documento è frutto dell’aiuto di decine di persone e centinaia di progetti e suddiviso da alcuni capitoli imposti dal Ministero fra cui La Vision, la descrizione del piano culturale della città, il piano di fattibilità dei progetti e molti altri aspetti. Ci siamo concentrati sulla geografia dei nostri territori, sulla strategia volta a sviluppare una rete tra tutti i soggetti di questo settore, per renderci attrattivi ed esprimere il talento del nostro tessuto culturale, molto più fitto di quanto si possa pensare. Ci sono poi una serie di tabelle che si incrociano come un sudoku di numeri, dati e descrizioni i percorsi tematici che si sono stati richiesti da bando. Archeologia, musica, letteratura, teatro, danza, arti figurative, cinema e nuovi media, identità e tradizioni: non abbiamo escluso nulla. Abbiamo adottato un metodo scientifico per scegliere i progetti e creare un modello necessario, sì per la candidatura, ma anche per l’organizzazione futura delle attività culturali astigiane.

Il dossier prevede un crono programma di iniziative. Su quali aspetti si è deciso di investire maggiormente?

Abbiamo deciso di intitolare il dossier “Dove si coltiva la cultura” perché l’intero progetto ruota intorno l’idea di coltivare, far crescere, innovare la nostra storia, le tradizioni del Novecento, la nostra cultura contadina, il turismo, le tecnologie e le nuove generazioni. I nostri colori e tradizioni si sono irradiati nel mondo grazie a grandi personalità della nostra città come Vittorio Alfieri e Paolo Conte, Giorgio Faletti, Bruno Gambarotta, ma anche Don Bosco e molti altri nomi. Abbiamo puntato sulla storia e su ciò che siamo stati: l’Asti Medievale, il nostro Palio, la memoria di terre e uomini astigiani, i nostri monumenti, le torri e il teatro, ma anche ad un nuovo equilibrio fra impresa e cultura, turismo e nuovi slanci produttivi. La sfida più grande è stata trovare la chiave più efficace per far convivere i progetti più piccoli con quelli macro. Si passa da percorsi legati alla storia del lavoro e delle nostre fabbriche, al fumetto digitale, Asti Teatro, Passepartout o il progetto PrimeMinister dedicato alle donne in politica, ma anche “Il senso del vino” e le Sagre, sino a mostre mostre come quella di van Gogh o quella dedicata a Guglielmo Caccia. Asti ha diverse anime e noi noi non ne abbiamo esclusa nessuna. La città ha futuro se coltiva i suoi talenti e li educa al rispetto, a crescere in un ambiente che includa e sia sostenibile. Abbiamo puntato a questo perché siamo ricchi di storia ma puntiamo al futuro e ai nuovi linguaggi. Ringrazio i miei instancabili uffici per il lavoro svolto e i coordinatori dei 5 tavoli-laboratorio tematici, il Dott. Daneo e il Dott. Demarchis. Mi rendo conto di aver chiesto a tutti molto, ma ci ho creduto sin dal primo momento. Asti ce l’ha messa tutta, questo è sicuro. Non ci resta che incrociare le dita e sperare che il Ministero scelga noi