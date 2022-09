Campeggio di Roccaverano: oltre 600 partecipanti alla stagione 2022

Si è conclusa la stagione estiva del Campeggio di Roccaverano, la struttura della Provincia di Asti – gestita da Informalmente A.S.D. – riservata ai minori tra i 6 e i 17 anni.

L’edizione 2022 ha richiamato nel cuore della Langa astigiana oltre 600 bambini, superando il numero di presenze dello scorso anno (quando si registrarono circa 500 iscritti).

Degli otto turni in programma quello più gettonato è risultato il secondo, attivo dal 26 giugno al 2 luglio 2022, denominato “ABC²: Arco, bici e cavallo in campeggio”, reso unico dalla presenza di cavalli in struttura.

La stagione ha preso avvio con lo “short camp”, dal 15 al 18 giugno, che ha visto la presenza in veste di animatore del celebre tenore astigiano Enrico Iviglia.

Il neopresidente della Provincia di Asti Maurizio Rasero, nel commentare i risultati dell’edizione, ha sottolineato l’importanza del Campeggio di Roccaverano quale motore per lo sviluppo del territorio e straordinaria occasione di socialità e aggregazione per i giovani, specie dopo anni di distanziamento forzato a causa della pandemia di COVID-19.