Borsa e investimenti: attenzione a fondi esg, criptovalute e banche centrali

I mercati finanziari stanno attraversando una fase di grande fermento a causa della complessa situazione macroeconomica e delle tante problematiche innescatesi in materia di politica estera. Tutti questi fattori possono infatti esercitare una notevole influenza sui listini e assumono quindi un’importanza fondamentale per analisti e investitori. In modo particolare in questo periodo sotto la lente d’ingrandimento vi sono i fondi esg, l’andamento e le prospettive future delle criptovalute e le decisioni delle banche centrali.

Questi sono tre aspetti che possono giocare un’influenza davvero notevole sull’andamento dei listini finanziari e che quindi vengono costantemente monitorati. Inoltre negli ultimi anni anche il peso delle materie prime è entrato sempre più spesso al centro della scena finanziaria, con asset energetici che in passato non erano considerati principali e che hanno assunto invece oggi un’importanza elevata.

Attenzione alta sui fondi esg

Uno degli asset più gettonati degli ultimi anni sono i fondi esg, ovvero i cosiddetti investimenti sostenibili che prevedono il coinvolgimento in azioni e/o obbligazioni che sono selezionate con attenzione verso fattori ambientali e sociali improntati alla sostenibilità. I fondi per poter essere inseriti nell’elenco degli esg devono soddisfare dei requisiti specifici, come ad esempio: parametri ambientali, indicatori sociali, tipologia di governance. I fondi esg devono quindi avere sempre un’impronta votata alla sostenibilità dell’ambiente, al contenimento delle emissioni e alla salvaguardia delle materie prime.

Gli investitori si chiedono però quale siano realmente le potenzialità di questi asset non privi di rischi e spesso gravati da commissioni che non possono essere sottovalutate. Il settore ha inoltre risentito molto dell’inflazione galoppante e del conflitto in Ucraina che ha inciso anche sulla scarsa disponibilità di materie prime. Al momento non è possibile fare delle previsioni su quelle che potranno essere le potenzialità di questi asset ma è sicuro che chi decide di investire in fondi esg dovrebbe farlo con molta cautela e operando una buona diversificazione.

Criptovalute e banche centrali

Queste due tematiche si legano spesso per il fatto che le criptovalute sono ancora in fase di regolamentazione. Le decisioni delle banche centrali sono molto importanti, soprattutto in un periodo gravato da una forte inflazione come quello attuale, e possono influire su tutti gli asset, crypto comprese. Le valute virtuali, in generale, sono cresciute molto alla fine del 2021, per poi vivere un primo semestre molto negativo nel 2022 e un ulteriore trimestre che può essere definito di stallo. Bitcoin, Ethereum e tutte le altre che seguono sono asset contraddistinti da una elevatissima volatilità, che si traduce in:

Frequenti cambiamenti.

Utilizzo nel breve termine.

Imprevedibilità.

Progetti molto interessanti.

Diverse crypto hanno sicuramente dei progetti molto interessanti e possono crescere anche nel lungo periodo ma molti investitori decidono comunque di utilizzarle nel breve, per cercare di sfruttare le fluttuazioni consistenti che possono realizzare. Tuttavia questa scelta comporta dei rischi elevati che di conseguenza non dovrebbero mai essere trascurati. Le Banche Centrali invece potrebbero, stando alle previsioni degli analisti, continuare a optare per l’aumento dei tassi di interesse, almeno fino alla fine del 2022.

Questa decisione è importante perché influisce sul PIL degli stati ma consente di tenere sotto controllo l’inflazione e di conseguenza anche di sostenere i mercati ed evitare il crollo delle borse. In generale quindi è sempre molto importante prestare attenzione alle decisioni delle banche centrali perché possono influire in maniera determinante e immediata sull’andamento dei mercati finanziari e i prossimi mesi faranno capire se questi enti saranno stati in grado di prendere delle decisioni determinanti.