Benessere d’autunno alla Bottega Rava e Fava con la Bio Routine Natyr Viso

Dal 14 settembre al 2 ottobre per ‘Benessere d’Autunno’ spazio alla cosmesi viso alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 ad Asti.

Con l’arrivo dell’autunno viene dedicata a livello cosmetico una particolare cura alla routine viso.

Protagonista in bottega avremo la cosmesi bio-equa-solidale Natyr con la presentazione delle diverse linee viso: all’aloe vera, al tè verde, al mango e papaia, la linea notte, la linea argan, alla rosa di damasco ed all’ibisco ;

Filiere etiche di commercio equo e solidale che generano lavoro soprattutto al femminile in territori particolarmente difficili. Ad esempio la filiera della rosa di damasco proviene da Fair Trade Lebanon, organizzazione femminile che riprendendo un’antica tradizione coltiva le rose essiccandone i petali che sono alla base delle preparazioni cosmetiche di Natyr.

In questo periodo all’acquisto di almeno 2 prodotti Natyr per viso, il cliente riceve uno sconto del 15% alla cassa.

E’ il momento giusto per provare i prodotti routine viso a marchio Natyr.

ROUTINE VISO NATYR SETTEMBRE 2022