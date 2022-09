Auto in fiamme in un cortile ad Asti nella notte

Un incendio, di cui le cause sono ancora da accertare, ha completamente distrutto un’autovettura in un cortile in Via Padre Graziano, nella notte, ad Asti. Il rogo ha allarmato i residenti che hanno chiamato i vigili del fuoco intorno all’1: grazie all’intervento con l’aps, i pompieri hanno evitato che le fiamme si propagassero al balcone dell’abitazione sopra l’auto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed anche il 118 per soccorrere la proprietaria dell’auto, che ha accusato un lieve malore. I vigili del fuoco segnalano anche l’incendio di un motorino parcheggiato nelle vicinanze.