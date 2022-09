Asti Pride diventa membro di EPOA

L’Associazione Asti Pride è diventata membro di EPOA, l’Associazione europea degli Organizzatori di Pride. “È un passo importante che permetta alla nostra realtà di affacciarsi su un orizzonte europeo. Non solo, ci permetterà di sostenere ancora più concretamente il Coordinamento Torino Pride nell’ irrobustire la candidatura di Torino quale città ospitante di Europride 2026. Nel frattempo ci stringiamo alla comunità LGBTQI+ Serba per l’attacco politico ricevuto in merito all’edizione 2022 di Europride che svolgerà il 17 settembre a Belgrado” fanno sapere gli organizzatori.