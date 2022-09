Asti, presentata la stagione 2022/23 del Teatro Alfieri

E’ stata presentato oggi pomeriggio, giovedì 15 settembre, la Stagione 2022/2023 del Teatro Alfieri, realizzata dal Comune di Asti in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, con un ricco cartellone di prosa, musica, danza e arti dal vivo.

Spiega il direttore del Teatro Alfieri Angelo Demarchis: “Ripartiamo dai riscontri positivi di presenze e di gradimento del pubblico che ci ha lasciato la precedente stagione 2021/22, nata fra speranze di ritorno alla normalità e non indifferenti preoccupazioni per la situazione sanitaria di un anno fa e chiusasi invece con numeri superiori alle aspettative e molti apprezzamenti per la qualità degli spettacoli offerti.

I riconoscimenti ricevuti dal pubblico fidelizzato e l’obiettivo di portare sempre nuovi spettatori a teatro, allargando la platea soprattutto verso le fasce più giovani di età, senza compromettere per questo il livello dell’offerta culturale, ci hanno spinto a costruire, con la determinante collaborazione e l’appoggio di Piemonte dal Vivo, un cartellone che ci auguriamo essere ancora più ricco e stimolante di quello dell’anno passato, con un mix di prosa classica e contemporanea ed eterogenee proposte, che vanno dall’opera lirica alla danza, al circo contemporaneo e alla canzone d’autore (e tanto altro …) nella sezione Altri Percorsi.

Il tutto contenendo al massimo i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti, malgrado gli aumenti pressoché generalizzati, soprattutto dei costi di gestione, nel convincimento che l’obiettivo primo di un teatro comunale sia quello di consentire al maggior numero di persone possibile l’accesso al prodotto culturale quale fattore di sviluppo della collettività”.

Dichiara Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo: “La stagione 2022/2023 porterà in dote alcune significative novità, emerse in via sperimentale durante il periodo dell’emergenza sanitaria e confermate con convinzione nella programmazione – auspichiamo ordinaria – degli anni futuri qui al Teatro Alfieri di Asti. È dunque una programmazione in cui l’approccio innovativo, in cui l’incontro con il “nuovo” è inteso come pratica concreta di rinnovamento rispetto a ciò che è stato, è sempre organicamente culturale e sociale prima ancora che tecnologico e digitale”.

Questo il calendario degli appuntamenti:

Mercoledì 26 ottobre 2022

Anteprima – Fuori abbonamento

CI VUOLE ORECCHIO

Elio canta e recita Enzo Jannacci

Con Elio

E con Alberto Tafuri – pianoforte, Martino Malacrida – batteria, Pietro Martinelli – basso e contrabbasso, Sophia Tomelleri – sassofono, Giulio Tullio – trombone

light designer Aldo Mantovani

arrangiamenti musicali M° Paolo Silvestri

regia e drammaturgia Giorgio Gallione

una co-produzione AGIDI – International Music and Arts

Venerdì 4 novembre 2022

Prosa

EDIFICIO 3

Storia di un intento assurdo

scritto e diretto da Claudio Tolcachir

traduzione Rosaria Ruffini

con (in ordine alfabetico) Rosario Lisma, Stella Piccioni, Valentina Picello, Giorgia Senesi, Emanuele Turetta

produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Carnezzeria srls, Timbre4

in collaborazione con Aldo Miguel Grompone

In collaborazione con Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Milán

Venerdì 18 novembre 2022

Altri percorsi

SE NON CI PENSA DIO CI PENSO IO

Con Gene Gnocchi

regia Marco Caronna

con Diego Cassani alla chitarra

produzione International Music and Arts

Sabato 3 dicembre 2022

Altri percorsi

Nell’ambito della rassegna diffusa We Speak Dance”

INFERNO

coreografia, regia, progetto video Roberto Castello in collaborazione con Alessandra Moretti, con i danzatori: Martina Auddino, Erica Bravini, Jacopo Buccino/Michael Incarbone, Riccardo De Simone, Susannah Iheme, Alessandra Moretti, Giselda Ranieri / musica Marco Zanotti in collaborazione con Andrea Taravelli / fender rhodes Paolo Pee Wee Durante ALDES, CCN – Centre Chorégraphique National de Nantes, Romaeuropa Festival, Théâtre des 13 vents CDN – Centre Dramatique National Montpellier, Palcoscenico Danza – Fondazione TPE / e con il sostegno della Rassegna RESISTERE E CREARE di Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, ARTEFICI.ResidenzeCreativeFvg / ArtistiAssociati / con il sostegno di MIC / Direzione Generale Spettacolo, REGIONE TOSCANA / Sistema Regionale dello Spettacolo

Domenica 11 dicembre 2022

Altri percorsi

LA SCIMMIA

testo originale di Giuliana Musso

liberamente ispirato al racconto Una Relazione per un’Accademia di Franz Kafka

traduzione e consulenza drammaturgica di Monica Capuani

musiche originali composte ed eseguite da Giovanna Pezzetta

movimento a cura di Marta Bevilacqua

produzione La Corte Ospitale coproduzione Operaestate Festival Veneto

con il sostegno del Teatro Comunale Città di Vicenza (progetto Residenze 2018 – We art 3)

Giovedì 15 dicembre 2022

Prosa

LA TEMPESTA

di William Shakespeare – traduzione e adattamento Alessandro Serra

con (interpreti e personaggi)

Fabio Barone – Ferdinando, Andrea Castellano – Nostromo/Spirito, Vincenzo Del Prete – Stefano,

Massimiliano Donato – Alonso, Paolo Madonna – Sebastiano, Jared McNeill – Caliban

Chiara Michelini – Ariel, Maria Irene Minelli – Miranda, Valerio Pietrovita – Antonio

Massimiliano Poli – Trinculo, Marco Sgrosso – Prospero, Bruno Stori – Gonzalo

regia, scene, luci, suoni, costumi Alessandro Serra

TEATRO STABILE DI TORINO – TEATRO NAZIONALE | Teatro di Roma – Teatro Nazionale

ERT – Teatro Nazionale | Sardegna Teatro

Domenica 8 gennaio 2023 ore 17

Altri percorsi

TARANTELLA

ideazione, drammaturgia e regia Milo Scotton

Coreografie di Milo Scotton, Clelia Riva, Barbara Crescimanno

Artisti In Scena

Acrobati: Milo Scotton, Valeria Quatrale, Valentina Padellini,

Raffaele Riggio, Alice Di Stefano, Lucia Brusadin, Cristian Rodriguez

Musicisti: Simone Grimaldi, Andrea Maracci, Raffaella Buzzi, Roberto Cannillo

creazione sonora Corrado Gallo

fonica Francesco Santospagnuolo

creazione luci Corrado Gallo, Milo Scotton

coreografie Milo Scotton, Clelia Riva, Barbara Crescimanno

costumi Simona Randazzo

scenografie Andrea Valpreda

stage management e macchinismo: Caterina Pio, Marco Ferroglio

rigging Milo Scotton

partnership: Teatro Alfieri Asti, Arci Tavola Tonda Palermo

ARTEMAKIA

Sabato 14 gennaio 2023

Prosa

STORIA DI UN CORPO

di Daniel Pennac

con Giuseppe Cederna

adattamento e regia di Giorgio Gallione

luci Andrea Violato

Produzioni Fuorivia – Agidi

in collaborazione con Teatro Stabile di Bolzano e Teatro Cristallo

Sabato 21 gennaio 2023

Altri percorsi

DON GIOVANNI

Dramma giocoso in due atti

libretto di Lorenzo da Ponte

musica di Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni: Giuseppe Altomare

Donna Anna: Serena Gamberoni

Don Ottavio: Enrico Iviglia

Donna Elvira: Renata Campanella

Leporello Filippo Polinelli

Commendatore: Massimiliano Catellani

Zerlina: Scilla Cristiano

Masetto: Emil Abdullaiev

Maestro concertatore e Direttore: Stefano Giaroli

Regia: Renato Bonajuto

Scene: Danilo Coppola

Costumi: Artemio Cabassi

Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane

Coro dell’Opera di Parma

Maestro del Coro: Emiliano Esposito

Organizzazione: Fantasia in RE

Coordinamento musicale: Carlotta Arata

Capo squadra tecnica: Gabriele Sassi

Maestro alle luci: Marco Ogliosi

Segretaria di Produzione: Elena Cattani

Scene e Costumi realizzati da ArteScenica Reggio Emilia

Martedì 24 gennaio 2023

Altri percorsi

SMARRIMENTO

uno spettacolo scritto e diretto da Lucia Calamaro

per e con Lucia Mascino

scene e luci Lucio Diana

produzione MARCHE TEATRO

Mercoledì 1 febbraio 2023

Prosa

IL DELITTO DI VIA DELL’ORSINA

(L’Affaire de la rue de Lourcine)

di Eugéne Labiche

con Massimo Dapporto, Antonello Fassari,

Susanna Marcomeni, Andrea Soffiantini, Francesco Brandi

adattamento e regia Andrée Ruth Shammah

produzione Teatro Franco Parenti / Fondazione Teatro della Toscana

Martedì 14 febbraio 2023

Altri percorsi

FUNERAL HOME

di e con Giacomo Poretti e Daniela Cristofori

regia Marco Zoppello

scenografia Stefano Zullo

musiche originali Giovanni Frison

produzione Teatro de Gli Incamminati / deSidera Teatro

in collaborazione con StivalaccioTeatro

Domenica 19 febbraio 2023

Prosa

TRADIMENTI

di Harold Pinter

traduzione Alessandra Serra

con Stefano Braschi, Stefania Medri e Michele Sinisi

consulenza artistica Francesco M. Asselta

regia Michele Sinisi

produzione Elsinor

Giovedì 2 marzo 2023

Prosa

LA PARRUCCA

da ‘La Parrucca’ e ‘Paese di Mare’ di Natalia Ginzburg

con Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta

regia Antonio Zavatteri

produzione Nidodiragno/CMC

Venerdì 10 marzo 2023

Prosa

IL NODO

di Johnna Adams

traduzione di Vincenzo Manna e Edward Fortes

con Ambra Angiolini e Arianna Scommegna

musiche Mauro Di Maggio e Luna Vincenti

regia Serena Sinigaglia

Società per Attori e Goldenart Production

Mercoledì 15 marzo 2023

Altri percorsi

ITALIA-BRASILE 3 A 2

IL RITORNO

Di e con Davide Enia

Teatro Metastasio di Prato e Fondazione Sipario Toscana, La città del teatro di Cascina

in collaborazione con Fondazione Armunia Castello Pasquini Castiglioncello, Festival Inequilibrio

Martedì 21 marzo 2023

Prosa

ENRICO IV

di Luigi Pirandello

con Eros Pagni

regia di Luca De Fusco

La Pirandelliana

Martedì 28 marzo 2023

Altri percorsi

LA CORSA DIETRO IL VENTO,

Dino Buzzati o l’incanto del mondo.

Drammaturgia e Regia Gioele Dix

Con Gioele Dix e Valentina Cardinali

distribuzione Retropalco srl

Una produzione Centro Teatrale Bresciano in collaborazione con Giovit

Mercoledì 5 aprile 2023

Prosa

BOSTON MARRIAGE

di David Mamet

con Maria Paiato

e cast in via di definizione

regia di Giorgio Sangati

produzione Centro Teatrale Bresciano, Teatro Biondo di Palermo

Venerdì 14 aprile 2023

Prosa

L’OMBRA DI TOTÒ

Adattamento e Regia: Stefano Reali

Autore: Emilia Costantini

con Yari Gugliucci, Annalisa Favetti, Vera Dragone

Scene: Carlo De Marino

Coreografie: Lorena Noce

Produzione/Distribuzione: Nicola Canonico per la Good Mood

Venerdì 28 aprile 2023

Altri percorsi

SETTANTA VOLTE SETTE

drammaturgia originale di Controcanto Collettivo

ideazione e regia Clara Sancricca

con Federico Cianciaruso, Riccardo Finocchio, Martina Giovanetti, Andrea Mammarella,

Emanuele Pilonero, Clara Sancricca

voce fuori campo Giorgio Stefanori

una produzione Controcanto Collettivo in coproduzione con Progetto Goldstein

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21 tranne dove diversamente indicato.

Calendario Prevendite (Orario biglietteria 10-17):

Dal 19 al 21 settembre abbonamenti a 15 spettacoli vecchi abbonati.

22 e 23 settembre abbonamenti a 15 spettacoli nuovi abbonati.

Dal 26 al 30 settembre e dal 3 al 7 ottobre abbonamenti a 5-10 spettacoli (vecchi e nuovi abbonati) e prosecuzione vendita abbonamenti a 15 spettacoli per chi ne facesse richiesta.

Per gli abbonamenti a 5-10 spettacoli è obbligatorio prendere appuntamento chiamando lo 0141.399057 a partire dal 19 settembre dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17.

Dall’11 ottobre vendita biglietti singoli spettacoli (anche online su www.bigliettoveloce.it e www.allive.it ) e prosecuzione vendita abbonamenti per chi ne facesse richiesta.

Per informazioni Tel. 0141.399057/399040.

www.comune.asti.it – www.teatroalfieriasti.it

La stagione è resa possibile grazie alla preziosa collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, oltre che al contributo di Regione Piemonte, MIC, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e Banca di Asti.