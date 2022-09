Asti, online la bakeka del sistema educativo locale progetti educativi rivolti alle scuole

Anche quest’anno il Servizio Istruzione e Servizi Educativi della Città di Asti pubblica online la BAKEKA del SISTEMA EDUCATIVO LOCALE 2022/2023.

Si tratta del consueto catalogo di progetti dedicati alle scuole di ogni ordine e grado della città e proposti non solamente dagli uffici comunali ma da tanti partner che si mettono in gioco per interagire con le scuole proponendo progettualità a titolo gratuito.

Le schede progettuali, a seconda degli ordini di scuola, sono contenute nelle cartelle: Ambiente, Cittadinanza, Espressione, Salute, Sport, Città di Asti e i Focus del S.E.L. In Vetrina sono invece contenute indicazioni di opportunità e di fruizione e comunque di attività che si svolgono nell’arco di una unica sessione di lavoro.

Tutte le informazioni per accedere alle cartelle dei progetti e per trovare la documentazione da compilare sono rintracciabili al seguente link https://asti.etrasparenza2.it/archivio16_procedimenti_-1_9493_25_1.html

Le scuole possono iscriversi compilando la scheda di adesione, indicando precisamente i progetti ai quali aderiscono le singole classi, e inviandola entro venerdì 7 ottobre 2022, alla mail protocollo.comuneasti@pec.it

Per facilitare la diffusione dell’opuscolo delle proposte educative verrà distribuito il cartaceo della “Bakeka in breve”, con il riassunto di tutti i progetti, nelle scuole che ne faranno richiesta.

L’Amministrazione Comunale sostiene l’iniziativa ringraziando tutti gli Enti e le Associazioni che anche quest’anno hanno collaborato alla stesura del catalogo che permette alle scuole di accedere a tanti progetti completamente gratuiti.

L’Opuscolo delle proposte educative alla scuola, da anni presente a supporto della progettualità delle scuole astigiane, costituisce un riferimento unificante che ha come obiettivo principale quello di rendere maggiormente visibile la rete educativa locale e i suoi componenti.

Fonte immagine www.Depositphotos.com