Asti, nuovi provvedimenti contro la dispersione scolastica

Con due deliberazioni di giunta dello scorso 6 settembre, l’Amministrazione comunale di Asti ha approvato alcuni provvedimenti in materia di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione e di prevenzione della dispersione scolastica, al fine di supportare le scuole primarie e secondarie di primo grado nel loro percorso verso una sempre maggiore inclusione.

Il primo provvedimento riguarda le modalità di utilizzo del Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, attribuito al Comune di Asti a seguito di decreto del Ministro dell’interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’economia e delle finanze: l’Amministrazione comunale ha deliberato che le risorse assegnate al Comune di Asti, per l’anno scolastico 2022/23, siano utilizzate per assegnare agli alunni con disabilità certificata di grado “medio” n. 4 ore settimanali di assistenza scolastica, che si sommeranno pertanto alla banca ore di ciascun Circolo e Istituto comprensivo.

Questo provvedimento amplia pertanto la platea di studenti che potranno beneficiare dell’assistenza all’autonomia e alla comunicazione scolastica. Il secondo provvedimento riguarda l’attuazione di interventi di cui potranno beneficiare direttamente le famiglie, nell’ambito di servizi di doposcuola che saranno attivati dal mese di settembre 2022, anche al fine di promuovere lo studio delle materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) utilizzando parte delle risorse destinate al Comune di Asti ex D.L. 73 del 21.06.2022: “Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa”.

L’Amministrazione Comunale ha fortemente voluto questi provvedimenti, con il fine principale di sostenere maggiormente studenti e famiglie astigiane e ricordano che il Servizio Istruzione e Servizi Educativi del Comune di Asti invierà comunicazioni dettagliate per l’attuazione degli interventi all’interno delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città.