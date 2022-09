A partire da giovedì 29 settembre, in seguito ad un’attività di assestamento, gli orari dei bus della linea 7 subiranno variazioni per le corse in direzione via Foscolo e per le corse dirette in piazza Marconi.

In nuovi orari, pubblicati sul sito internet www.asp.asti.it e sulla app AstiSmartBus, sono disponibili in formato cartaceo al Movicento di via Artom 10.

Per informazioni: tel. 0141434711, www.asp.asti.it e app AstiSmartBus.