“Asti nitet mundo”: Asti torna a splendere con i 21 temi dell’imponente sfilata storica

Allo scoccare delle ore 14, partirà, da piazza Cattedrale, il corteo storico del Palio di Asti.

Milleduecento tra figuranti, sbandieratori, musici e cavalli metteranno in scena uno spettacolo unico al mondo, con la raffigurazione di 21 quadro storici tratti da fatti storici o eventi di costume dell’Asti medievale. Il Corteo storico del Palio di Asti è uno dei più imponenti e storicamente meglio curati d’Italia.

Aprirà la sfilata il gruppo del Capitano a cavallo, quindi gli sbandieratori dell’A.S.T.A.. Chiuderà invece il corteo il carroccio con il premio per il vincitore. Il sendallo opera del maestro Silvio Volpato.

Percorso del Corteo Storico: Piazza Cattedrale, Via Caracciolo, Piazza Cairoli, Corso Alfi eri, Via Gobetti, Piazza San Secondo, Via Garibaldi, Via Gardini, Piazza Alfieri

COMUNE DI BALDICHIERI

Superbia, Virtus ac Iustitia: la simbologia del Leone nell’immaginario medievale

Fin dai tempi degli antichi culti pagani, l’immagine del leone racchiudeva in sé gli attributi delle divinità. Da sempre simbolo di forza e di coraggio, il leone rappresentò anche la giustizia e, per questo motivo, nel Medioevo le cause di giurisdizione civile ed

ecclesiastica venivano discusse e risolte sui sagrati delle Chiese, dinanzi a portali incoRniciati da leoni di pietra.

Nell’iconografia tradizionale la giustizia è raffigurata attraverso tre simboli il cui significato è molto chiaro: la benda, segno di imparzialità, che non consente di guardare in faccia nessuno; la bilancia, tenuta generalmente nella mano sinistra, a ricordare che la giustizia è equilibrio, e la spada, tenuta nella mano destra, di volta in volta alzata o abbassata, in rappresentanza della minaccia e della sanzione, a rammentarci che la giustizia ha bisogno di una forza che la renda reale e la faccia valere contro quegli istinti umani che le sfuggirebbero sempre volentieri. Il Comune di Baldichieri intende rievocare la simbologia del Leone nell’immaginario medievale, rendendo onore al gonfalone comunale nella cui araldica compare un Leone Rampante, in nome di Orgoglio, cavallo vincente, e in segno di orgoglio per i propri colori vittoriosi.

COMUNE DI CASTELL’ALFERO

Giovanni II Paleologo Marchese del Monferrato

Unico figlio maschio legittimo di Teodoro I Paleologo e della genovese Argentina Spinola, Giovanni nasce il 5 febbraio 1321. Dal

gennaio 1337, sebbene il padre sia ancora vivo, Giovanni inizia ad occuparsi del governo del Marchesato. Il 4 febbraio 1337 sposa

Cecilia, anziana fi glia del conte Bernardo VII di Comminges e nipote del cardinale Gian Raimondo di Tolosa. Morto il padre, Giovanni diede inizio a una serie di guerre e colse il primo vero successo quando, appoggiando i fuorusciti di Asti, entrò in città e il 9 ottobre 1338 ne venne dichiarato governatore e difensore con diritto di esercitarvi giurisdizione.

COMUNE DI SAN DAMIANO

Ambasciatori e nunzi apostolici, intermediari di prestito dei lombardi astesi

La città di Asti grazie alla sua posizione geoGrafica strategica sviluppò subito la vocazione commerciale, attraverso la fi gura dell’intermediario di commercio: il corteo raffi gura le vicende degli ambasciatori e dei nunzi apostolici, incaricati di missioni diplomatiche, sotto la committenza dei mercanti lombardi.

COMUNE DI MONTECHIARO

XIX Marzo MCCC

Primo centenario della fondazione di Mons Clarus. Il paese è in giubilo, per la prima volta, i popolani si uniscono ai Signori di Mons Clarus per festeggiare il centenario e tutti insieme banchettano nella corte del castello sotto l’imponente torre.

COMUNE DI NIZZA MONFERRATO

Antiquum Palio et novum nuntium

Dalle cronache di Guglielmo Ventura, riferiamo la più antica notizia del Palio corso nel 1275 presso le mura di Alba, dopo la vitto

ria Astigiana contro gli Albesi nel corso del conflitto tra Asti e gli Angiò, ricordando che si trattava di una consuetudine già affermata

prima di quell’anno. Oggi il Palio si corre ancora con passione dai Borghi, Rioni della Città e dai Comuni riportando la Città al periodo dei fasti medievali.

COMUNE DI CANELLI

Canelli omaggia Valentina Visconti

La popolazione di Canelli rende omaggio a Valentina Visconti che porta in dote la città di Asti e i territori limitrofi allo sposo, fratello del Re di Francia.

COMUNE DI MONCALVO

Sole e sale, essenza insostituibile

Il sale era una delle merci più preziose dell’epoca. Ingenti carichi giungevano ad Asti trasportati lungo le strade e i sentieri

dell’Appennino e della Langa e poi venduti all’ingrosso o al dettaglio dai ricchi mercanti che se ne erano assicurati l’appalto. Elemento di fondamentale importanza sia dal punto di vista alimentare sia in altre attività quali farmacologia e la concia delle pelli. A riprova del valore attribuito al sale, non privo di significati simbolici (salis sapientiae), ogni anno ne veniva consegnata una determinata quantità agli ordini religiosi.

RIONE SAN SECONDO

Il rientro della famiglia Solaro nella città di Asti

Fra il 1200 e il 1300 la supremazia sulla città di Asti, potente e ricco comune dell’alta Italia, era contesa, attraverso lotte

furiose, dalle fazioni dei De Castello e dei Solaro. Il 3 maggio 1304 i Solaro messi al bando dagli avversari l’anno precedente, raggiunsero Asti e rientrarono in città, mentre i De Castello, sconfitti, furono cacciati. Insieme ai vincitori rientrarono anche le famiglie loro alleate: i Malabayla, i Troya, i Falleti, i Lajolo, gli Asinari, i Pelletta e i Roero. Il rione San Secondo rievoca il rientro ad Asti dei Solaro e delle altre nobili famiglie.

BORGO SAN MARZANOTTO

Il Codex Astensis

Il Borgo San Marzanotto porta in sfilata il Codex Astensis, una raccolta trecentesca

di cronache e documenti medievali riguardanti la città di Asti dall’anno 1065 al 1353. Il Codice, redatto all’epoca di Gian Galeazzo

Visconti, rappresentava il manifesto politico di una classe dirigente in ascesa. Vengono rappresentati in sfilata una copia del Codex con alcune miniature, le pergamene e i sigilli, penne e calamai come strumenti necessari alla stesura dell’opera e, infine, il motto della città, “Aste nitet mundo, sancto custode Secundo”.

BORGO SANTA MARIA NUOVA

Il ceto dirigente nell’antico borgo di Santa Maria Nuova

L’attività casaniera delle famiglie del Borgo di Santa Maria Nuova fece prosperare il quartiere nel XV secolo al punto tale che il poeta Gian Giorgio Alione lo definiva “terra di sollazzo”. Sfilano i rappresentanti degli Alioni, Lupi, Lorenzi ricchi banchieri e mercanti ed i Ferraris reggenti il priorato di Santa Maria Nuova.

RIONE SAN PAOLO

Beatrice d’Este alla parata militare

Il Rione San Paolo rappresenterà il cammino di Beatrice D’Este, in compagnia di Re Carlo VIII di Francia e del Luogotenente Duca Luigi d’Orleans per assistere, in Piazza d’Armi, all’imponente parata militare.

RIONE SAN SILVESTRO

Valentina Visconti, Domina di Asti, porta in dote la città al suo sposo Ludovico di Touraine

La grande ricchezza della città di Asti catalizza le mire espansionistiche delle emergenti signorie padane: dopo alcuni

decenni di relazioni oscillanti tra i marchesi Monferrato e i Visconti, nel 1387 la città e il suo territorio vengono ceduti, come dote di Valentina, figlia di Gian Galeazzo Visconti, al suo sposo, Ludovico di Touraine (dal 1391 duca d’Orléans).

Il Rione San Silvestro, da anni legato a questa importante figura storica femminile, suo personaggio-guida che dal 25 al 28 giugno 1389 soggiornò proprio nel territorio Oro-Argento, rappresenta l’ingresso trionfale di Valentina in Asti nel suo viaggio nuziale.

RIONE SAN MARTINO SAN ROCCO

La nobile famiglia Roero

La famiglia Roero, o Rotari, tra le più influenti della nobiltà astigiana, ebbe in Città la maggior parte dei propri possedimenti

nel territorio del Rione San Martino e Borgo San Rocco e, in particolare, nella zona che venne definita “Contrada Rotaria”, compresa tra le attuali via Roero, piazza San Martino, via Quintino Sella e piazza San Giuseppe. Gli stemmi delle diverse linee

della famiglia sono accomunati dallo scudo, a sfondo rosso con tre ruote d’argento, e si differenziano per i motti, le imprese e il cimiero.

BORGO TORRETTA

Nobili e dame, simboli di potenza e bellezza nel Comune di Asti

Il Borgo Torretta rappresenta il quadro dello scrittore Ogerio Alfieri, alto funzionario del Comune di Asti, che decanta, nella “Cronaca” la magnificenza e grandezza della propria città, al culmine della potenza economica e politica. Magnifi cenza ben rappresentata da sapienti e nobili cittadini, ricchi e potenti, ma anche dalle loro bellissime dame, vestite di abiti sontuosi ed ornate di monili d’oro e argento, tempestati di perle e pietre preziose.

BORGO SAN PIETRO

LA MADONNA DEL TEMPIO Culto e devozione della comunità astese per la Vergine Maria

Nella seconda metà del XIII sec., si diffonde la devozione alla Vergine Maria. Era particolarmente venerata tra gli astesi la statua della Madonna del Tempio, posta in una nicchia del muro della Chiesa di San Pietro in Conciavia, ritenuta miracolosa ed ai cui piedi i devoti ponevano degli ex voto (statuette, rose, ceri dipinti prodotti della campagna) per invocarne la protezione. Il Borgo San Pietro rende omaggio alla statua della Vergine recentemente restaurata e ricollocata nelle Chiesa di San Pietro.

BORGO VIATOSTO

Il dì di festa, fra lussuria e penitenza

Nel medioevo il “dì della festa” implicava seguire precetti religiosi ferrei, quali partecipare alle funzioni, che però venivano disattesi mettendosi in mostra ostentando i migliori abiti ed accessori.

La festa era penitenza ma anche lussuria: sacrificio e preghiere ma anche ballare, cantare e divertirsi. In occasione delle feste del calendimaggio si registrava la caduta delle regole e l’abbandono alla vitalità incontrollata. Segnavano il tempo della festa anche giostre e tornei equestri tanto da originare il modo di dire: “Tutti corriamo il palio. A chi prima è a morire”.

BORGO TANARO

NUMQUAM TANAGRI UNDA RECUBAT: la forza dell’acqua

Fin dall’epoca antica l’acqua acquisisce importanza sia come elemento reale che come tema iconografico. Simbolo femminile e di fertilità, l’acqua rappresenta la purificazione e la liberazione dai peccati terreni attraverso il Battesimo. Ma l’acqua era anche elemento terreno: impiegata come fonte di energia primaria alimentava i mulini; irrorava i campi; scorreva negli acquedotti e nelle reti idriche cittadine, favoriva la catena di scambi commerciali e trasporti e permetteva una pesca abbondante. Così il Borgo Tanaro vuole elogiare il suo fiume.

BORGO SAN LAZZARO

La grandezza di Asti e la sua potente bellezza nelle cronache del più antico narratore del nostro Palio

“Belle e splendide erano le loro mogli, di bisso i loro vestiti e le loro teste coperte di preziosissimi gioielli”. Guglielmo Ventura, descrive così l’eleganza femminile della famiglia Guttuari, legando lo stile di vita cortese – cavalleresco all’opulente ricchezza di una delle famiglie più potenti della città di Asti proprietaria di torri, armi e castelli. La grandezza di Asti e dei suoi potenti rappresentanti viene mostrata nel corteo del Borgo San Lazzaro omaggiando così il primo narratore del nostro Palio antico ed auspicando un ritorno ai fasti del passato.

BORGO DON BOSCO

L’arrivo ad Asti di Carlo d’Orléans accompagnato dalla consorte

Nel 1447, percorso un buon tratto sulla Via Francigena, il Duca Carlo d’Orléans con la consorte Maria, Duchessa di Clèves,

giunse in Asti, possedimento avuto in dote dalla madre Valentina Visconti. Al loro ingresso in città vengono accolti sotto un baldacchino portato lungo le vie da nobili “de hospitio” e da nobili “de populo”, i quali in segno di letizia e deferenza indossano guanti e calze di color bianco. Formano il regale seguito il governatore del distretto Rinaldo di Dresnay, il poeta astese Antonio Astesano, segretario del Duca ed altri nobili astesi e francesi.

RIONE SANTA CATERINA

La vita del cavaliere medievale: dall’infanzia all’investitura

Il rione rosso-celeste presenta le fasi della vita del cavaliere partendo dalla sua infanzia, durante la quale egli veniva iniziato alla disciplina cavalleresca e all’uso delle armi, per poi passare alla cerimonia dell’investitura, momento cruciale della sua esistenza, e, per finire ,con la figura del cavaliere adulto nel pieno possesso del suo ruolo di nobile valoroso, totalmente dedito a Dio, al Re, alla Dama e al suo onore.

RIONE CATTEDRALE

L’AQUILA AL FIN IL PALIO GHERMI’ Antichi fasti e trionfi all’ombra della Cattedrale

Già dai tempi di Alessandro Magno, l’aquila ha rappresentato un simbolo di forza, trionfi e glorie. Roma scelse il rapace a rappresentare la grandiosità dell’Impero, immagine che seguì le conquiste in Oriente ed Occidente. Virtù come la Forza, la Perseveranza, la Saggezza e la Pazienza hanno accompagnato i suoi trionfi . Dall’antichità greca e romana, l’immagine dell’aquila passa alla tradizione cristiana e in epoca medievale ritorna a rappresentare il rinato Impero, il Sacro Romano Impero, e le famiglie ghibelline sue sostenitrici.

Varie sono le famiglie astigiane che scelsero di legare il loro nome all’immagine dell’aquila: alla leggenda di Arricino Moneta, capostipite della famiglia Alfi eri, è legato l’uso dell’aquila all’interno del blasone. Dai trionfi nei campi di battaglia l’aquila passa quindi a rappresentare quelli economici che accompagnarono le famiglie del Recinto dei Nobili negli anni della grande espansione delle casane astigiane in tutta Europa.