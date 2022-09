Asti ha ospitato il Raduno nazionale Fiat X1/9

Domenica 25 settembre, la provincia di Asti ha ospitato il Raduno nazionale X1/9, dedicato alla mitica spider-coupè prodotta da Fiat e Bertone negli anni ’70 e ’80.

Un evento automobilistico di grande importanza e rilievo se si considera il prestigio di quest’auto e il ridotto numero di esemplari in circolazione. Durante la mattinata, una cinquantina di esemplari di Fiat X1/9 ed altrettanti equipaggi provenienti da tutta Italia (alcuni dalla Francia), hanno raggiunto il Colle Don Bosco: le auto sono state esposte in piazza della Basilica, ammirate e fotografate dal pubblico presente e accorso per l’evento.

A seguire, le auto presenti ed i loro equipaggi, sono stati impegnati in itinerari e tour tra i suggestivi e panoramici territori dell’Alto Monferrato. L’evento è stato organizzato dal ‘Club X1/9 Italia’, club italiano del modello Fiat X1/9 con sede a Torino, con il coordinamento in loco dei membri Erika Baracchini e Daniele Accornero.