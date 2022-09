Asti, donna investita in corso Savona

Una donna è stata investita poco fa (poco prima delle 13.30) in corso Savona, altezza del passaggio pedonale nei pressi dell’incrocio che porta in piazza della chiesa dell’Annunziata.

La donna stava attraversando sulle strisce quando è stata investita da un’auto, che si è prontamente fermata. Sul posto sono intervenute due ambulanze e la donna è stata trasportata all’ospedale.

In attesa dell’intervento delle forze dell’ordine, il traffico risulta rallentato in quanto non è ancora stata rimossa dalla corsia di marcia la vettura coinvolta nell’incidente.