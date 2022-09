Asti, delegazione del Rotary in visita alla mostra “Il vetro è vita” a Palazzo Mazzetti

Una nutrita delegazione del Rotary Club Asti, guidata dal presidente Luigi Florio e dal vicepresidente Vincenzo Sorisio, ha visitato martedì 13 settembre a Palazzo Mazzetti la mostra “Il vetro è vita – La collezione Pino e Donatella Clinanti”, promossa dalla Fondazione Asti Musei con la Fondazione C.R. Asti e il Comune di Asti.

La mostra, dedicata alla più importante collezione privata italiana di vetri antichi e moderni, messa insieme nell’arco di una vita dall’ingegner Giuseppe Clinanti (1914- 2007), che fu amministratore delegato delle Vetrerie AVIR, presidente di Confindustria Asti e socio del Rotary Club, ha avuto come speciale guida la figlia Donatella Clinanti, anch’essa grande esperta di vetri artistici e già collaboratrice del padre.

Tantissimi i pezzi preziosi esposti, databili dal XV° secolo fino ai giorni nostri, in prevalenza raffinati piatti, bicchieri, coppe, zuppiere e bottiglie, che paiono tutti insieme un inno alla nostra tavola ed ai prodotti della nostra terra, che hanno reso celebre in tutto il mondo l’enogastronomia piemontese.

La mostra resterà aperta sino al prossimo 16 ottobre e costituisce un appuntamento da non perdere per astigiani e visitatori alla ricerca di attrazioni non comuni; essa permette infatti di conoscere un autentico tesoro artistico, ignoto ai più, di cui Asti è custode grazie alla passione di un imprenditore colto e illuminato quale fu Pino Clinanti.