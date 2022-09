Asti, da Bar A Onda un menù speciale nel fine settimana delle Sagre

Apertura speciale anche questo fine settimana da Bar A Onda, in piazza Libertà, presso il mercato coperto, ad Asti.

Nel dehors all’aperto allestito con cura, sabato 10 e domenica 11 settembre Michela Bologna vi aspetta con aperture speciali in occasione del Festival delle Sagre che si svolge nella vicina Piazza Alfieri.

Per le due giornate sono in programma deliziosi piatti a base di prodotti artigianali locali di altissima qualità, come le bruschette con fichi al miele e straccetti di bresaola, peperoni arrostiti con bagnetto verde, lasagne al ruchè e lasagne al ragù e le pesche con amaretto. Anche il vino sarà rigorosamente locale: si potrà scegliere di accompagnare la cena con un buon bicchiere di Ruchè, Barbera o Cortese.

Il sabato si potrà cenare a partire dalle 20 mentre domenica a pranzo dalle 12.