Asti, da Bar A Onda è ora dell’Aperitivo Autunnale

Pronti per un aperitivo autunnale? Da Bar A Onda, in piazza Libertà ad Asti, presso il mercato coperto, venerdì 23 settembre saranno proprio i gusti dell’autunno i protagonisti della serata.

Prenota il tuo tavolo, al coperto, al numero 338 878 8196 per gustare le deliziose proposte di Michela Bologna: come lo Spritz Hugo con stuzzichini e piatti speciali come cestini di polenta con crema di funghi, torta salata funghi e salsiccia, crostone con crema di funghi e pancetta croccante, crespelle con funghi e provola piccante oppure il risotto con funghi.

E per finire in dolcezza, le crespelle con nutella e banana.

I posti sono limitati, per prenotare chiama il 338 878 8196.