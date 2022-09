Asti, controlli di Polizia, Ispettorato del Lavoro e Asl nella zona di Corso Matteotti e della Stazione Ferroviaria

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha effettuato ad Asti dei controlli straordinari nelle aree di particolare interesse per la comunità: le adiacenze della stazione Ferroviaria, Piazza Marconi, Corso Matteotti e Viale alla Vittoria.

Tale attività ha visto come protagonisti, 2 pattuglie della Squadra Volante della Questura di Asti e 2 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Torino, nonché alcuni operatori dell’Ispettorato territoriale del Lavoro e del Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell’Asl.

Il servizio ha avuto come obiettivo quello di controllare, sotto tutti i profili di sicurezza, la zona di Corso Matteotti e della stazione ferroviaria, anche con particolare riguardo alle attività commerciali che sono lì presenti.

Nel corso dei controlli sono state identificate oltre 70 persone, di cui molte con precedenti, dispiegando le forze in una delle zone di maggior affluenza del territorio astigiano.

Per quanto concerne, invece, i controlli degli esercizi commerciali, gli operatori hanno riscontrato alcune criticità in relazione ad alcuni esercizi multietnici presenti nelle zone prossime alla stazione ferroviaria. Sono state constatate delle violazioni giuslavoristiche nei confronti di due attività che saranno oggetto di sanzioni da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti-Alessandria.

Al contempo gli operatori del Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell’Asl hanno controllato 3 locali, rilasciando prescrizioni sanitarie che saranno oggetto di controlli futuri e sanzionando uno solo tra gli esercizi controllati.

Controlli come questi verranno replicati anche nelle prossime settimane.