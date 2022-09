Asti, aperte le iscrizioni per i corsi di ginnastica dolce over 65

I corsi di ginnastica dolce per gli over 65 riprenderanno dal prossimo mese di ottobre 2022.

Dal 12 settembre 2022 l’A.S.D. PlayAsti, che organizza i corsi , riceve le iscrizioni per il periodo ottobre 2022 – gennaio 2023 presso lo studio “B.F. Media”, in Via Comentina 32, nei seguenti giorni e orari: lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12 e martedì e giovedì dalle 15 alle ore 17.

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi alla “Banca del Dono “, in piazza Roma 8 – (tel. 0141399084), dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, il martedì ed il giovedì anche al pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30.