Apre la Ferrovia del Basso Monferrato: domenica 2 ottobre treno turistico da Cuneo a Montiglio

Domenica 2 ottobre 2022, dopo 11 anni di sospensione, sarà inaugurata la riapertura a fini turistici della linea Asti-Chivasso, la “Ferrovia del Basso Monferrato”.

In programma due treni storici. Il primo composto da carrozze Corbellini partirà alle ore 09.00 dalla stazione di Torino Porta Nuova ed arriverà a Chivasso alle ore 09.30.

Presso la stazione di Chivasso, in passato capitale del Marchesato del Monferrato, è prevista una sosta per consentire ai passeggeri di partecipare agli eventi organizzati dalla locale amministrazione comunale in occasione della Sagra del nocciolino e, poco prima della ripartenza del treno, la breve cerimonia del simbolico taglio del nastro.

Il treno storico ripartirà da Chivasso, trainato da una locomotiva a vapore percorrendo i binari della suggestiva linea ferroviaria che penetra nel cuore del basso Monferrato con arrivo a Montiglio Murisengo.

Il secondo composto da ALn 668 partirà alle ore 08:00 dalla stazione di Cuneo ed arriverà a Montiglio alle ore 11:15, dove si terrà per tutta la giornata la Fiera Nazionale del Tartufo di Montiglio Monferrato.

La “Ferrovia del Basso Monferrato” è la 12esima linea inserita nel progetto Binari senza tempo della Fondazione FS.

Informazioni sul sito di Fondazione FS: https://www.fondazionefs.it/content/fondazionefs/it/treni-storici.html