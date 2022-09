Aperto a Cisterna d’Asti il nuovo ciclo di incontri “Cantine e Castelli” del Lions Club Villanova

Si è aperto ieri sera da Cisterna d’Asti, il nuovo ciclo di incontri, organizzati dal Lions di Villanova d’Asti, ‘Cantine e Castelli’, ideato dal presidente, Claudio Ligresti.

Relatore di eccezione il socio, professor Vincenzo Gerbi, docente di enologia all’università di Torino che si è soffermato sul tema “La formazione degli enologi e lo stato attuale dell’enologia piemontese”.

Dopo la visita guidata al Castello e al Museo di Arti e Mestieri, sostenuti nel tempo, anche dal Lions e la presentazione e degustazione della nuova docg “Terre Alfieri”, si è tenuta una cena ‘tematica’ al ristorante Garibaldi di Cisterna.

I vini: Arneis e Nebbiolo delle Terre Alfieri, sono stati offerti dall’Enoteca di San Damiano.

“Abbiamo pensato di costruire questi eventi – spiega Giuseppe Bottino, responsabile della comunicazione dei Club del Distretto Lions – per promuovere l’immagine dei produttori locali. Il vino è elemento portante dell’economia del nostro territorio e vogliamo sostenerlo anche dal punto di vista culturale”.

Completamente soddisfatto il presidente Ligresti: “La serata è stata molto partecipata e apprezzata sia per la visita al Castello che per la cena. Il nostro è un service di un territorio che non è le Langhe, ma ha dei vini che stanno emergendo e hanno bisogno di farsi conoscere. Il nostro socio, prof. Gerbi si è adoperato per l’interessante conferenza che ha sottolineato le difficoltà nell’attività di formazione enologica, mancano vignaioli e le maestranze necessarie per portare avanti il lavoro. La crisi di manodopera è fondamentale anche nel campo che conosco bene da chirurgo: quello sanitario. Il nuovo governo dovrà far fronte alla situazione”.

Prossimo appuntamento sabato 8 ottobre alle cantine del Castello di Neive.